Знаете что такое "АШКИ"?

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danilov 09 Апреля 2021 в 11:30:04
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alpha_portal 09.04.2021 в 12:28:39 # 775878
Цитата: КЕДЫ от 09.04.2021 05:48:22
А я считаю что вся эта шумиха со снюсами ашками и т.п. излишне раздута. Вспоминаю свой 8-9-10 классы. Перед уроками на Колосе свежий забадамский насвай в пакетике, по сравнению с которым снюс это леденцы детские, Дюбек в «Новинке» по 60 копеек, индюха с 7 квартала. И нормально учились, за исключением нескольких человек и людьмиинормальными выросли.
А я считаю что вся эта шумиха со снюсами ашками и т.п. излишне раздута. Вспоминаю свой 8-9-10 классы. Перед уроками на Колосе свежий забадамский насвай в пакетике, по сравнению с которым снюс это леденцы детские, Дюбек в «Новинке» по 60 копеек, индюха с 7 квартала. И нормально учились, за исключением нескольких человек и людьмиинормальными выросли.
Это все в прошлом увы. С прошлыми вещами все понятно было, что из чего делалось. А сейчас эти же самые снюсы, из чего делают? Вот. И я не знаю. А эти ашки это реальная беда, они на основе глицина сделаны! Пары глицина - это полный треш. А почему тему замалчивают? Потому что вокруг этого уже индустрия. В наши дни все подхватывается моментально. Ашки неизвестно как булут влиять на развитие ребенка.
Да и табак сейчас в сигаретах - элементарная бумага.
Вот как думаете: табак растворяется в воде? А я как то раз в закрытом кармане забыл целую пачку сигарет: не начатую. И постирал в машине. Достал комок бумаги без признаков табака. Вот и думай в нынешние дни что из чего делают. Век химической промышленности и бабла. Никто не думает о будущем человечества, все думают о сиюминутной наживе.
Ну и еще пример: колбаса! Все кто занимался производством колбасы - ее не едят. Потому что знают из чего ее делают.
Создатель сети фэйсбук - заклеивает камеру, потому что знает что за ним следят через его же приложение.
У создателя смартфона, усобшего Джобса, запрет на эти же самые смартфоны дома, потому что знают как он действует на мозг.
Просто не нужно конечно всего бояться, но уж в нынешнее время от всего этого говна уберечь - обязанность каждого родителя!
А что касается моды? Моду можно переплюнуть, если научить ребенка здравомыслии и отношении к тенденциям с умом, а не со стадным рефлексом.
Цивилизация не в толпе, цивилизация в прогрессе как техническом, так и интеллектуальном.
Всегда говорил и буду говорить: главное - воспитание! А воспитание - это чрезвычайно трудоемкий процесс!