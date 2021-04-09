Знаете что такое "АШКИ"?

А я считаю что вся эта шумиха со снюсами ашками и т.п. излишне раздута. Вспоминаю свой 8-9-10 классы. Перед уроками на Колосе свежий забадамский насвай в пакетике, по сравнению с которым снюс это леденцы детские, Дюбек в «Новинке» по 60 копеек, индюха с 7 квартала. И нормально учились, за исключением нескольких человек и людьмиинормальными выросли.