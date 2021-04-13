ГКНБ Кыргызстана задержал двух подозреваемых в госизмене

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danilov 14 Апреля 2021 в 10:24:40
Как сообщает пресс-центр спецслужб, в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ст.307 ч.1 (Государственная измена) УК КР, были получены неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан республики к совершению данного преступления.
13 апреля 2021 года по результатам проведенного комплекса следственных действий и доказательств о причастности к совершению государственной измены были задержаны граждане КР М.К. и М.Т..
ГКНБ отмечает, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде 10 лет лишения свободы.
Ввиду наличия ограничительной степени секретности, присвоенного материалам уголовного дела, более подробная информация об обстоятельствах, совершенных указанными лицами преступлений будет доведена до общественности по результатам расследования.
https://knews.kg/2021/04/13/gknb-kyrgyzstana-zaderzhal-dvuh-podozrevaemyh-v-gosizmene/
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