Спецоперация в Алматы

24.04.2021, 19:30
Байден признал геноцид армян в Османской империи
Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В 2019 году Конгресс США принял резолюцию с признанием геноцида, но 45-й президент США Дональд Трамп воздерживался от этого определения.
«Мы помним всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого злодеяния»,— заявил господин Байден (цитата по AFP). Он стал первым президентом США, использовавшим этот термин в ходе выступления в День памяти жертв геноцида армян.
Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции отрицают геноцид.
В 2019 году Палата представителей и Сенат Конгресса США выступили с резолюцией о признании геноцида. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что инициирует признание геноцида индейцев в США. Анкара считает, что признание геноцида армян ставит под угрозу американо-турецкие отношения.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян» https://www.kommersant.ru/doc/4190783
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