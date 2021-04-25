Спецоперация в Алматы

"Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году."Я не хрена не пойму в чем прелесть этого меседжа Байдена, если решающую роль во всех решениях играет Госдеп? Ну сказал, да мало ли чего он уже наговорил...