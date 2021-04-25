Спецоперация в Алматы

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danilov 25 Апреля 2021 в 12:58:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 25.04.2021 в 14:50:25   # 776824
На 40 секунде упоминается Аби Султан Quote:
Чем "Исламское государство" притягивает молодежь Кавказа https://www.bbc.com/russian/blogs/2015/06/150615_blog_caucasus_islamic_state_appeal
15 июня 2015
...
Еще один из активистов салафитской общины Дагестана, Камиль Абу Султан, 7 мая на своей странице в Facebook разместил объявление о приеме на работу в одно из медицинских учреждений ИГ врачей-хирургов.
...

Перекликается с темой Quote:
Признайтесь как на духу https://www.titus.kz/?previd=113614
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  Ал 25.04.2021 в 14:52:51   # 776825
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...
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  Walter 25.04.2021 в 15:04:53   # 776826
Цитата: Ал от 25.04.2021 08:52:51
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...
малу прямь вот надо вытащить межнациональную рознь наружу. не старайся кацап не поведемся. живи в своей ненавистнической сфере рашист. нам разницы нет кто какой национальности. есть люди и есть малы как ты.
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  Даун 25.04.2021 в 16:14:33   # 776827
Это просто перепил, это арак шайтан в него вселился
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  kkafp 25.04.2021 в 17:51:53   # 776828
Нормальные люди не станут стрелять в других людей и писать националистические комментарии.
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  KapitanNemo 25.04.2021 в 18:15:00   # 776829
Цитата: Ал от 25.04.2021 08:52:51
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...

Примерно 20 популярных коментов почитал.
Нет там националистических мотивов.
Люди в основном пишут на тему,
куда полиция смотрит,
с ружьём на улице,
за тюльпаны наказание,
люди стали злые,
охранник не форме охранника, а в форме полиции,
полиция на забостовках и т.д.
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  Практичный 25.04.2021 в 19:27:38   # 776830
Цитата: Ал от 25.04.2021 08:52:51
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...
да там 5-6 шт таких всего,и то откровенно тупые или проплаченные. Не показатель.
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  старик 25.04.2021 в 20:09:49   # 776831
Больной.
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  Ал 25.04.2021 в 20:19:52   # 776832
Цитата: Walter от 25.04.2021 09:04:53
Цитата: Ал от 25.04.2021 08:52:51
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...
малу прямь вот надо вытащить межнациональную рознь наружу. не старайся кацап не поведемся. живи в своей ненавистнической сфере рашист. нам разницы нет кто какой национальности. есть люди и есть малы как ты.
Малахольный нацист с мазохисткими комплексами на аватарке, неужели чего-то стесняешься?
Стоит ли пышущей ненавистью Крысе приписывать другим собственные повадки?
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  Ал 25.04.2021 в 20:22:54   # 776833
Цитата: Практичный от 25.04.2021 13:27:38
Цитата: Ал от 25.04.2021 08:52:51
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...
да там 5-6 шт таких всего,и то откровенно тупые или проплаченные. Не показатель.

Показатель в том сколько придурков эти высказывания поощрило...
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  Ал 25.04.2021 в 20:26:04   # 776834
Цитата: KapitanNemo от 25.04.2021 12:15:00
Примерно 20 популярных коментов почитал.
Нет там националистических мотивов.
Люди в основном пишут на тему,
куда полиция смотрит,
с ружьём на улице,
за тюльпаны наказание,
люди стали злые,
охранник не форме охранника, а в форме полиции,
полиция на забостовках и т.д.
Самые "интеллектуально развитые" по отношению к национальности употребили слово шошқа...
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  Ал 25.04.2021 в 20:32:48   # 776835
По отношению к сплетням "высокоразвитых" приматов придерживаюсь принципа
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  Ал 25.04.2021 в 20:50:06   # 776836

Quote:
24.04.2021, 19:30
Байден признал геноцид армян в Османской империи
Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В 2019 году Конгресс США принял резолюцию с признанием геноцида, но 45-й президент США Дональд Трамп воздерживался от этого определения.
«Мы помним всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого злодеяния»,— заявил господин Байден (цитата по AFP). Он стал первым президентом США, использовавшим этот термин в ходе выступления в День памяти жертв геноцида армян.
Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции отрицают геноцид.
В 2019 году Палата представителей и Сенат Конгресса США выступили с резолюцией о признании геноцида. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что инициирует признание геноцида индейцев в США. Анкара считает, что признание геноцида армян ставит под угрозу американо-турецкие отношения.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян» https://www.kommersant.ru/doc/4190783.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4791054?from=hotnews
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  Zoggyla 25.04.2021 в 21:28:41   # 776837
"Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году."
Я не хрена не пойму в чем прелесть этого меседжа Байдена, если решающую роль во всех решениях играет Госдеп? Ну сказал, да мало ли чего он уже наговорил...
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  Ал 25.04.2021 в 22:21:00   # 776838
Цитата: Zoggyla от 25.04.2021 15:28:41
"Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году."
Я не хрена не пойму в чем прелесть этого меседжа Байдена, если решающую роль во всех решениях играет Госдеп? Ну сказал, да мало ли чего он уже наговорил...
Обычно подобные признания делаются в отношении противников или ради размягчения неуступчивости союзников.
К примеру, США явно не беспокоит Волынская резня и массовые убийства евреев украинскими националистами.

Некоторых интересует вопрос, решится ли кто поднять тему геноцида коренных жителей США...
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  Ал 25.04.2021 в 22:22:15   # 776839
Судя из заценок, одна из упомянутых сплетниц себя узнала.
Да и несколько других достойные базарных баб "качества" проявили.
Как очевидно, чтобы считаться мужчиной недостаточно носить штаны...
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  Ал 25.04.2021 в 22:31:03   # 776840
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  Ал 25.04.2021 в 23:10:44   # 776844
Цитата: Zoggyla от 25.04.2021 15:28:41
"Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году."
Я не хрена не пойму в чем прелесть этого меседжа Байдена, если решающую роль во всех решениях играет Госдеп? Ну сказал, да мало ли чего он уже наговорил...
Quote:
Президент США Джо Байден признал геноцид армян 1915 года https://www.bbc.com/russian/news-56853728
Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Это заявление не повлечет правовых последствий, но может подпортить отношения администрации Байдена с Турцией.
"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и вновь обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний", - сказал Байден, выступая в субботу 24 апреля, когда Армения и армянская диаспора отмечают День памяти жертв геноцида.
"Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", - заключил президент США.
...
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  Ал 25.04.2021 в 23:23:28   # 776846
Цитата: KapitanNemo от 25.04.2021 12:15:00
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Примерно 20 популярных коментов почитал.
Нет там националистических мотивов.
Люди в основном пишут на тему,
куда полиция смотрит,
с ружьём на улице,
за тюльпаны наказание,
люди стали злые,
охранник не форме охранника, а в форме полиции,
полиция на забостовках и т.д.
"Странно", что отметившиеся в заценках сплетница в штанах с двуханусным "патриотом" из септика на текущий момент примерно десятка националистических высказываний "не заметили".

Quote:
Куан Куан
1 день назад
Шошқа ғо атқан.
26

MoonSH WhiteIron
1 день назад
Шошка емес,шешен бе,дагыстан ба бирдене

Стоит ли напоминать на "звание" какого животного эти нарываются?
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  Ал 25.04.2021 в 23:49:00   # 776847
Еще у одного малахольного подтвердилась проблема со "зрением".
Напомнит ли он о своей проблеме с проктологией? )))
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  Panasonic 25.04.2021 в 23:50:40   # 776848
Цитата: Ал от 25.04.2021 08:52:51
Возвращаясь к теме разжигания межнациональной розни:

Под этим видео откровенные националистические высказывания https://youtu.be/g1pElRg8aFc
...

Не строй из себя жертву, ущемленный. Ты сам тот еще провокатор.

Даже твои здешние единомышленники не придали этому значения.
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  Panasonic 25.04.2021 в 23:51:12   # 776849
Цитата: Ал от 25.04.2021 14:32:48
По отношению к сплетням "высокоразвитых" приматов придерживаюсь принципа

Значит, тебя тоже не нужно слушать.
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  Ал 25.04.2021 в 23:54:05   # 776850
Цитата: KapitanNemo от 25.04.2021 12:15:00
Примерно 20 популярных коментов почитал.
Нет там националистических мотивов.
Люди в основном пишут на тему,
куда полиция смотрит,
с ружьём на улице,
за тюльпаны наказание,
люди стали злые,
охранник не форме охранника, а в форме полиции,
полиция на забостовках и т.д.

Как очевидно, этого для вывода оказалось недостаточно.

После того что всплыло, стоит ли распространяющим сплетни провокаторам с бабскими повадками себя ущемленными жертвами считать?
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  Ал 26.04.2021 в 00:22:17   # 776852

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