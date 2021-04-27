Большой куш

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GoodZone 27 Апреля 2021 в 10:18:14
О приключениях Жунусова в Алматы ходили слухи еще прошлой осенью, когда в букмекерские конторы начали заглядывать ребята с корочками и задавать вопросы насчет одного активного игрока. Как выяснилось, постоянный клиент двух букмекеров оказался действующим сотрудником антикоррупционной службы! И деньги на ставки он брал там же, где и работал, - из конвертов с надписью “вещественные доказательства”.
А начал Жунусов с “мелочи” - каких-то 25 тысяч долларов. Эта сумма фигурировала в качестве взятки по делу бывшего начальника управления здравоохранения Алматы Серикбола МУСИНОВА, приговоренного к крупному штрафу. Ну а взятку, согласно законодательству, должны были обратить в доход государства. Кругленькая сумма лежала в сейфе следователя, занимавшегося этим расследованием, и он передал ее Жунусову - ответственному за хранение вещдоков.
Жанбота Сакенович должен был положить эти деньги в ячейку одного из банков, арендованную антикором специально для этих целей. Однако в голове у борца с коррупцией созрел свой план, и он отправился в букмекерские конторы, где успешно проиграл всю сумму. Ставки следователь делал с середины декабря 2019 года по февраль 2020-го.
А после этого сохранность вещдоков проверила специальная комиссия, составленная из трех человек. Им наш герой сообщил, что деньги по делу Мусинова еще не получал, соответственно, нехватки 25 тысяч долларов никто не заметил. В ревизионном акте от 25 февраля так и написано - “недостачи не обнаружено”. И вот тогда Жунусов почувствовал полную безнаказанность и развернулся по полной программе.
Поскольку следователь имел постоянный доступ к банковской ячейке, где хранились вещдоки, он без особых проблем начал таскать оттуда деньги пачками. Вот неполный перечень украденного.
1. 25 тысяч долларов по делу Мусинова.
2. 3 тысячи долларов по делу судьи Бостандыкского райсуда Эльвиры ОСПАНОВОЙ.
3. 100 тысяч тенге и 1900 долларов по делу судьи Наурызбайского райсуда Бекета БАТЫРХАНОВА.
4. Свыше 100 тысяч долларов и почти 5 кг золота по делу бывшего гендира ТОО “КазМунайГаз-Онымдеры” Куандыка КАЛМУРЗИНА (расследование прекращено, вещественные доказательства должны были вернуть свидетелю).
5. 6,3 миллиона тенге и 30 тысяч долларов по делу экс-руководителя АО “Казавиаспас” Малика ДОСЫМБЕКОВА и бывшего начальника РГКП “Казавиаселеохрана” Толеугазы СЕКСЕНБАЕВА...
Вот так и набралось 18 эпизодов на сумму свыше 190 миллионов тенге. И этот список подтверждается не только признательными показаниями Жунусова, но и аудитом.
Судья Залина МАХАРАДЗЕ в итоге признала бывшего следователя антикора виновным в присвоении или растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере и приговорила Жанботу Жунусова к семи годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
И еще. Человека с такими же анкетными данными, как у Жанботы Сакеновича Жунусова, поисковые системы находят в числе бывших судей. Ранее Ж.С. Жунусов вершил правосудие в маленьком районном суде Северо-Казахстанской области, но был освобожден от этой должности в связи с невыполнением требований, предъявляемых к судье. Проще говоря, уже тогда его поведение вызвало подозрение у коллег. А вот в антикоре страсть мужчины к азартным играм оказалась незамеченной, в результате государству нанесен огромный ущерб, возместить который вряд ли уже получится.
https://time.kz/articles/nu/2021/04/26/bolshoj-kush
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Ара горный 27.04.2021 в 10:30:58 # 776932