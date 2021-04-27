Скандал во Франции: убийца парижской еврейки избежал наказания

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Апреля 2021 в 10:43:11
Суд оставил в силе постановление судов низших инстанций о том, что убийца –28-летний выходец из Мали Кобили Траоре – не будет нести уголовную ответственность за свои действия, так как находился в момент убийства в невменяемом состоянии. Траоре был под воздействием марихуаны и якобы не мог контролировать свои действия.
4 июля 2017 года Траоре ворвался в квартиру, где жила его соседка - 67-летняя Сара Халими, врач на пенсии. Нападавший кричал «Аллах Акбар!» и называл пожилую женщину «сатаной». Он избил ее, а затем выбросил из окна третьего этажа. От полученных травм женщина погибла.
В итоге Кассационный суд признал, что Траоре имел антисемитские предубеждения и что убийство было частично связано с этим. Но суд также согласился и с доводами защиты о том, что Траоре находился в невменяемом состоянии после употребления марихуаны. В итоге его поместили не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу.
https://detaly.co.il/skandal-vo-frantsii-ubijtsa-parizhskoj-evrejki-izbezhal-nakazaniya/
Протесты против решения суда по делу об убийстве Сары Алим прошли во Франции
Во Франции прошла акция протестов против решения суда по делу об убийстве 65-летней ортодоксальной еврейки Сары Алими, передает «Хабар 24».
Почти 20 тысяч человек вышли на улицы Парижа в эти выходные. Демонстрации прошли также в Марселе, Страсбурге и Израиле. Акции протеста начались после того, как кассационный суд Франции подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшей преступника уголовно ненаказуемым. Мужчина в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии после приёма наркотиков.
Напомним, Сара Халими погибла в Париже в апреле 2017 года. Женщину жестоко избил и выбросил из окна её квартиры сосед. Позже, Французская прокуратура признала, что преступление было актом антисемитизма.
Натан, протестующий:
- Женщину избили и выбросили из окна, предположительно, потому что она была еврейкой. И человек, совершивший преступление считается невиновным, потому что он курил каннабис. В любом другом случае, употребление наркотиков и алкоголя лишь усугубляет наказание для злоумышленника. Но никак не защищает его.
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/470081-protesty-protiv-resheniya-suda-po-delu-ob-ubijstve-sary-alim-proshli-vo-frantsii
Комментарии, по рейтингу, по дате