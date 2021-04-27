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Закона.Нет
Скандал во Франции: убийца парижской еврейки избежал наказания
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danilov 27 Апреля 2021 в 10:43:11
Кассационный суд Франции принял 14 апреля весьма спорное решение по громкому делу об убийстве парижанки Сары Халими в 2017 году. Об этом сообщает The Times of Israel.

Суд оставил в силе постановление судов низших инстанций о том, что убийца –28-летний выходец из Мали Кобили Траоре – не будет нести уголовную ответственность за свои действия, так как находился в момент убийства в невменяемом состоянии. Траоре был под воздействием марихуаны и якобы не мог контролировать свои действия.

4 июля 2017 года Траоре ворвался в квартиру, где жила его соседка - 67-летняя Сара Халими, врач на пенсии. Нападавший кричал «Аллах Акбар!» и называл пожилую женщину «сатаной». Он избил ее, а затем выбросил из окна третьего этажа. От полученных травм женщина погибла.

В итоге Кассационный суд признал, что Траоре имел антисемитские предубеждения и что убийство было частично связано с этим. Но суд также согласился и с доводами защиты о том, что Траоре находился в невменяемом состоянии после употребления марихуаны. В итоге его поместили не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу.

https://detaly.co.il/skandal-vo-frantsii-ubijtsa-parizhskoj-evrejki-izbezhal-nakazaniya/

Протесты против решения суда по делу об убийстве Сары Алим прошли во Франции

Во Франции прошла акция протестов против решения суда по делу об убийстве 65-летней ортодоксальной еврейки Сары Алими, передает «Хабар 24».

Почти 20 тысяч человек вышли на улицы Парижа в эти выходные. Демонстрации прошли также в Марселе, Страсбурге и Израиле. Акции протеста начались после того, как кассационный суд Франции подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшей преступника уголовно ненаказуемым. Мужчина в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии после приёма наркотиков.

Напомним, Сара Халими погибла в Париже в апреле 2017 года. Женщину жестоко избил и выбросил из окна её квартиры сосед. Позже, Французская прокуратура признала, что преступление было актом антисемитизма.

Натан, протестующий:

- Женщину избили и выбросили из окна, предположительно, потому что она была еврейкой. И человек, совершивший преступление считается невиновным, потому что он курил каннабис. В любом другом случае, употребление наркотиков и алкоголя лишь усугубляет наказание для злоумышленника. Но никак не защищает его.

https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/470081-protesty-protiv-resheniya-suda-po-delu-ob-ubijstve-sary-alim-proshli-vo-frantsii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 27.04.2021 в 10:51:29   # 776934
Это конечно не существенно, там 65 или 67 лет - без разницы. Но сам факт выгораживания этого отморозя... И в то же время - психически не состоятельный организм. Это же так по толерантному!
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  lado 27.04.2021 в 11:56:02   # 776939
Я уже один раз выступил тут с заявлением и отлетел в бан. Но от слов своих не отказываюсь, даже наоборот добавил бы больше, но админушка опять забанит
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  Konstant 27.04.2021 в 14:07:25   # 776949
Какая прелесть . Прецедент создан. Теперь догадаемся что будет дальше? Чуть что так под мариейивановной и все
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  старик 27.04.2021 в 18:29:21   # 776958
Человек обдолбался косяком и заслужил снисхождение! Одна-а-а-ко!
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