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Закона.Нет
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
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danilov 28 Апреля 2021 в 12:26:42
26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства*.

В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля". сообщается (https://fas.gov.ru/news/31268) на сайте ФАС.
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