Шестеро осуждённых в Туркестанской области порезали себя, протестуя против обыска

Им незамедлительно была оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние здоровья удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", –Насколько я понимаю зеки наносят себе повреждения не угрожающие своим жизням.
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danilov 29 Апреля 2021 в 16:38:34
В Туркестанской области шестеро осуждённых учреждения максимальной безопасности ИЧ-167/9 демонстративно порезали себя. Причиной послужило несогласие с проведением обысковых работ и соблюдением внутреннего распорядка, сообщили в КУИС МВД РК.
Обыск в колонии прошёл совместно с сотрудниками Национальной гвардии, службы собственной безопасности, а также с участием представителей прокуратуры и руководства областного ДУИС. Во время обыска были обнаружены и изъяты запрещённые к использованию предметы.
"Несколько осуждённых лиц, отбывающих наказание в строгих условиях содержания, выразили недовольство на законные требования сотрудников УИС, с использованием нецензурной брани, в знак протеста умышленно нанесли себе телесные повреждения. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние здоровья удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", – прокомментировал начальник ДУИС по Туркестанской области Абдранбаев Талгат.
Он уточнил, что эти осуждённые отбывают наказание за убийство, разбой и наркоторговлю. В учреждении характеризуются отрицательно, негативно настроены к законным действиям администрации учреждения и не желают встать на путь исправления.
После происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа, факт зарегистрирован, проводится служебное расследование.
В ИЧ-167/9 содержатся 485 осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
https://informburo.kz/novosti/shestero-osuzhdyonnyh-v-turkestanskoj-oblasti-porezali-sebya-protestuya-protiv-obyska