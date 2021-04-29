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Закона.Нет
Шестеро осуждённых в Туркестанской области порезали себя, протестуя против обыска
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danilov 29 Апреля 2021 в 16:38:34
Телесные повреждения оказались несерьёзными. Им оказали первую помощь.

В Туркестанской области шестеро осуждённых учреждения максимальной безопасности ИЧ-167/9 демонстративно порезали себя. Причиной послужило несогласие с проведением обысковых работ и соблюдением внутреннего распорядка, сообщили в КУИС МВД РК.

Обыск в колонии прошёл совместно с сотрудниками Национальной гвардии, службы собственной безопасности, а также с участием представителей прокуратуры и руководства областного ДУИС. Во время обыска были обнаружены и изъяты запрещённые к использованию предметы.

"‎Несколько осуждённых лиц, отбывающих наказание в строгих условиях содержания, выразили недовольство на законные требования сотрудников УИС, с использованием нецензурной брани, в знак протеста умышленно нанесли себе телесные повреждения. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние здоровья удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", – прокомментировал начальник ДУИС по Туркестанской области Абдранбаев Талгат.

Он уточнил, что эти осуждённые отбывают наказание за убийство, разбой и наркоторговлю. В учреждении характеризуются отрицательно, негативно настроены к законным действиям администрации учреждения и не желают встать на путь исправления.

После происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа, факт зарегистрирован, проводится служебное расследование.

В ИЧ-167/9 содержатся 485 осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

https://informburo.kz/novosti/shestero-osuzhdyonnyh-v-turkestanskoj-oblasti-porezali-sebya-protestuya-protiv-obyska
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  старик 29.04.2021 в 20:52:08   # 777071
Quote:
Им незамедлительно была оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние здоровья удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", –
Насколько я понимаю зеки наносят себе повреждения не угрожающие своим жизням.
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