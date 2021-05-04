В Алматы задержали мужчину, который на самокате сбил четырёхлетнего ребёнка и скрылся

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danilov 04 Мая 2021 в 17:30:08
Задержанный – 1997 года рождения, житель Илийского района Алматинской области.
"Мужчина сразу же признал свою вину, уточнив, что из-за боязни понести ответственность, он, сбив ребенка, скрылся с места происшествия. Он добавил, что рядом с ним была его девушка 2000 года рождения. Составлен административный протокол по статье 615, часть 2 КоАП – " Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Накануне в полиции Алматы сообщили, что разыскивают мужчину, который на самокате сбил четырёхлетнего ребёнка на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра. Это произошло на тротуаре.
Мальчик получил травму – шишку на лбу, также наблюдался отёк. По словам родителей, он сильно испугался и какое-то время не разговаривал из-за шока.
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Если нет то он пешеход. И пусть по тратуарам ездит.