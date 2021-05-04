 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В Алматы задержали мужчину, который на самокате сбил четырёхлетнего ребёнка и скрылся
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Мая 2021 в 17:30:08
В Алматы задержали мужчину, который на самокате сбил четырёхлетнего ребёнка, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Задержанный – 1997 года рождения, житель Илийского района Алматинской области.

"Мужчина сразу же признал свою вину, уточнив, что из-за боязни понести ответственность, он, сбив ребенка, скрылся с места происшествия. Он добавил, что рядом с ним была его девушка 2000 года рождения. Составлен административный протокол по статье 615, часть 2 КоАП – " Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Накануне в полиции Алматы сообщили, что разыскивают мужчину, который на самокате сбил четырёхлетнего ребёнка на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра. Это произошло на тротуаре.

Мальчик получил травму – шишку на лбу, также наблюдался отёк. По словам родителей, он сильно испугался и какое-то время не разговаривал из-за шока.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 04.05.2021 в 19:59:06   # 777362
В связи с развитием данного вида транспорта и невозможностью ездить на нем по дороге, количество таких случаев будет только увеличиваться.
поощрить (3) | покарать
  Nafis 04.05.2021 в 20:51:00   # 777372
Уже бы определились что это. Если ездит по дороге то пусть сдает на права. Имеет каску и аптечку.

Если нет то он пешеход. И пусть по тратуарам ездит.
поощрить | покарать
  Денис222 04.05.2021 в 23:26:08   # 777375
Разве это мужчина
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь