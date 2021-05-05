 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Водитель скорой отправился за решетку из-за попрошайки на дороге
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Мая 2021 в 10:10:53
Не спасло мужчину и то, что он вдовец и отец четверых детей.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 05.05.2021 в 10:26:00   # 777392
Судье денег не занесли и он обиделся видимо
поощрить (5) | покарать
  alpha_portal 05.05.2021 в 10:34:14   # 777394
Полный аутизм законодательства. "Судью на мыло!"(с)
поощрить (6) | покарать
  Zoggyla 05.05.2021 в 10:45:59   # 777395
Разгуливающие по проезжей части "непонятные" люди. Что с них взять. Пусть ходят? Потенциальные нарушители правил и здравого смысла. Водитель будь бдителен! Помни! С тебя-то возьмут по полной!
поощрить (6) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 05.05.2021 в 10:46:37   # 777397
Никогда не подаю попрашайкам на дороге. Наглые, лезут прям под колёса. Почему менты ими не занимаются, ведь это их обязанность обеспечивать безопасность на дорогах?
Водителю скорой срок впаяли, а мент, в состоянии алкогольного опьянения сбивший ребёнка на Кунаева и пытавшийся скрыться с места происшествия, реального срока избежал. Однако, чудны дела твои слепая Фемида. Хотя, как я думаю, дело не в ущербной богине, а в цветовой дифференциации штанов, которые, у водителя скорой помощи, явно цветом не вышли. Пацак, должен сидеть в тюрьме!
поощрить (8) | покарать
  звукач 05.05.2021 в 11:30:30   # 777403
Ну раз такой сердобольный судья-пусть остальных неимущих со всех перекрестков себе поселит и кормит.Все знают откуда растут ноги бизнеса попрошаек но видимо заносят хорошо.
поощрить (5) | покарать
  Маке0912 05.05.2021 в 11:47:43   # 777407
Менты на результат себе сработали.
Могли бы сделать, что он сам под колёса кинулся.
Психически не уравновешенный человек . Через окно сбегал из дома. Что ещё надо ??? И никакого бы суда не было. Если бы менты статью переквалифицировали.
Водилу жаль и детей его тоже.Семью разбили. Тем более на вызов спешил, людей спасть. У нас менты в основном только карательный орган.И законы писаны только для простых людей. Если бы сбил сотрудник . Закон был бы на его стороне. Потому что при исполнении.
поощрить (3) | покарать
  Viktor11 05.05.2021 в 11:59:25   # 777410
За что лишение родительских прав аж на 5 лет?
Он отцом плохим был что ли?
Четверых детей ростил один
Маразматики
поощрить | покарать
  Zoggyla 05.05.2021 в 12:03:35   # 777411
Вообще-то родительских прав его никто не лишал, а лишили его водительских прав.
поощрить (3) | покарать
  Васяй 05.05.2021 в 12:19:47   # 777415
Должны конечно скорые,пожарные на вызове соблюдать ПДД,убеждаться,что тебя пропускают и продолжать движение.Об этом им постоянно диспетчера напоминают.Но сажать...Да кто ж нас спасать будет,если психбольной попрошай под колеса кидается,а тебя за это в тюрьму?А детей куда? Дебилы мля
поощрить | покарать
  jumanjiqz 05.05.2021 в 14:24:25   # 777427
Интересное мнение сложилось тут у всех, "водитель не виноват", "виноваты менты и судьи", "наказание слишком строгое"!!! А если вместо этого, так называемого попрошайки, был бы(тьфу-тьфу-тьфу конечно) ваш близкий родственник, то интересно, мнение бы ваше кардинально изменилось бы?!
поощрить | покарать
  GoodZone 05.05.2021 в 14:52:28   # 777428
jumanjiqz 05.05.2021 в 14:24:25 # 777427
Все мы, ну или почти все мы здесь вполне адекватные, взрослые, состоявшиеся люди. Я как водитель нередко встречаю таких вот попрошаек прямо посреди дороги, ходят между машинами, мешают, нарушают... А теперь представьте - человек на работе, не первый час за рулем, торопится на вызов к больному, возможно от этого зависит чья-то жизнь, этот попрошайка мог выскочить откуда угодно, сам пару раз сталкивался как неадекватный пешеход пытается проскочить на желтый или уже красный с правой стороны причем выскакивает не перпендикулярно машине, а из-за нее, его и не увидишь сразу. Я не знаю досконально всей ситуации, но этого попрошайки на дороге быть не должно было. Вы говорите " был бы(тьфу-тьфу-тьфу конечно) ваш близкий родственник" - ну так упаси бог вас от таких родственников или следите за ним внимательнее, если он вам так дорог... Ведь у этого шофера тоже есть родные и близкие, у него дети остались сиротами при живом отце, их не жаль? И еще, помните был случай года два назад - на самалбазаре стоял грузовик на светофоре, а в это время тетка хотела под ним проскочить, лень было ей до светофора дойти, загорелся зеленый и шофер поехал - тетка всмятку. Шофера посадили практически ни за что, все понимали, что он ни при делах, но таков закон. И никто особо в законности данного решения не сомневался. И здесь адекватно себя суд повел, единственно отсрочили бы ему наказание до совершеннолетия детей. Таков закон, его нужно соблюдать. Почему многие думают, что ПДД касается только водителя?
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь