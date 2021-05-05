Водитель скорой отправился за решетку из-за попрошайки на дороге

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danilov 05 Мая 2021 в 10:10:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.05.2021 в 10:34:14 # 777394
Водителю скорой срок впаяли, а мент, в состоянии алкогольного опьянения сбивший ребёнка на Кунаева и пытавшийся скрыться с места происшествия, реального срока избежал. Однако, чудны дела твои слепая Фемида. Хотя, как я думаю, дело не в ущербной богине, а в цветовой дифференциации штанов, которые, у водителя скорой помощи, явно цветом не вышли. Пацак, должен сидеть в тюрьме!
Могли бы сделать, что он сам под колёса кинулся.
Психически не уравновешенный человек . Через окно сбегал из дома. Что ещё надо ??? И никакого бы суда не было. Если бы менты статью переквалифицировали.
Водилу жаль и детей его тоже.Семью разбили. Тем более на вызов спешил, людей спасть. У нас менты в основном только карательный орган.И законы писаны только для простых людей. Если бы сбил сотрудник . Закон был бы на его стороне. Потому что при исполнении.
Он отцом плохим был что ли?
Четверых детей ростил один
Маразматики
Все мы, ну или почти все мы здесь вполне адекватные, взрослые, состоявшиеся люди. Я как водитель нередко встречаю таких вот попрошаек прямо посреди дороги, ходят между машинами, мешают, нарушают... А теперь представьте - человек на работе, не первый час за рулем, торопится на вызов к больному, возможно от этого зависит чья-то жизнь, этот попрошайка мог выскочить откуда угодно, сам пару раз сталкивался как неадекватный пешеход пытается проскочить на желтый или уже красный с правой стороны причем выскакивает не перпендикулярно машине, а из-за нее, его и не увидишь сразу. Я не знаю досконально всей ситуации, но этого попрошайки на дороге быть не должно было. Вы говорите " был бы(тьфу-тьфу-тьфу конечно) ваш близкий родственник" - ну так упаси бог вас от таких родственников или следите за ним внимательнее, если он вам так дорог... Ведь у этого шофера тоже есть родные и близкие, у него дети остались сиротами при живом отце, их не жаль? И еще, помните был случай года два назад - на самалбазаре стоял грузовик на светофоре, а в это время тетка хотела под ним проскочить, лень было ей до светофора дойти, загорелся зеленый и шофер поехал - тетка всмятку. Шофера посадили практически ни за что, все понимали, что он ни при делах, но таков закон. И никто особо в законности данного решения не сомневался. И здесь адекватно себя суд повел, единственно отсрочили бы ему наказание до совершеннолетия детей. Таков закон, его нужно соблюдать. Почему многие думают, что ПДД касается только водителя?