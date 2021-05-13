Закрыто за долги: карагандинских рабочих не пускают на завод

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danilov 13 Мая 2021 в 16:34:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: kubik от 13.05.2021 11:02:54
В былые времена это называлось рейдерский захват.
В былые времена это называлось рейдерский захват.
"В былые времена это" это было практически невозможно...
Цитата: kubik от 13.05.2021 11:02:54хе хе хе Ребята....Азия Авто Бипэк Авто абсолютно то же самое только сценарий другой...зато 4+ тышш человек без работы...наше государство НАС бережёт...
В былые времена это называлось рейдерский захват.
В былые времена это называлось рейдерский захват.