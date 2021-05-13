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Закрыто за долги: карагандинских рабочих не пускают на завод
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danilov 13 Мая 2021 в 16:34:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 13.05.2021 в 17:02:54   # 777742
В былые времена это называлось рейдерский захват.
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  GoodZone 13.05.2021 в 18:03:42   # 777748
Цитата: kubik от 13.05.2021 11:02:54
В былые времена это называлось рейдерский захват.

"В былые времена это" это было практически невозможно...
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  Zoggyla 13.05.2021 в 18:20:51   # 777751
В былинные! Скажи-ка, дядя, было время!
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  гримм 13.05.2021 в 18:39:03   # 777754
прям время нашли перед посевной!!!
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  гримм 13.05.2021 в 18:41:22   # 777755
Она говорит на сегодня пришла полная разруха,,, значит она сама разруха!!!
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  Джимбо 13.05.2021 в 19:02:21   # 777761
Готовы платить аренду выше в 5 раз???!!!. Управляющая курица какая то, не профессиональная. То что у одного из учередителей долги перед департаментом гос. Доходов ни чего не значит. ТОО это юр. Лицо если у ТОО долгов нет, то проблемы учредителя его не касаются. Мутная история. Аким там должен всех усадить за стол и решить вопрос так, что б предприятие работало. Люди что б не потеряли работу.
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  Temka 13.05.2021 в 21:12:02   # 777786
Цитата: kubik от 13.05.2021 11:02:54
В былые времена это называлось рейдерский захват.
хе хе хе Ребята....Азия Авто Бипэк Авто абсолютно то же самое только сценарий другой...зато 4+ тышш человек без работы...наше государство НАС бережёт...
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  Васяй 14.05.2021 в 01:53:29   # 777825
Что то Чимкентский цементный пришел в голову...Никогда этот гемор не закончится в нашем колхозе "Красный Октябрь".Пока все не разбазарим.До основанья,а потом?
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