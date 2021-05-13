Активисты, выступившие против карантинных ограничений, проиграли суд

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danilov 13 Мая 2021 в 16:56:32
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейс_11_American_Airlines_11_сентября_2001_года
Выходит должен был атаковать 11 школу...
Из частной школы в Нур-Султане эвакуировали 175 человек из-за сообщения о взрывном устройстве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Паранойя – психическое расстройство, которое проявляется как излишняя подозрительность, мнительность. Она возникает при целом ряде заболеваний и расстройств мозга. У больного нарушается логика мышления, возникают бредовые и навязчивые идеи.
ПРИЧИНЫ
Болезнь чаще диагностируется у молодых мужчин. Выделяют следующие причины параноидального расстройства:
наследственность;
алкоголизм;
наркомания;
болезни, нарушающие нормальную работу мозга (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.);
депрессивное расстройство;
трудности с социализацией;
старость;
психологические травмы;
травмы головы;
посттравматический синдром.
СИМПТОМЫ
Характерные для паранойи симптомы:
галлюцинации;
бредовые идеи;
негативные эмоции по отношению к окружающим (обидчивость, враждебность, патологическая ревность);
мания величия;
неспособность воспринимать критику и адекватно оценивать себя;
снижение умственных способностей.
Встречи с психотерапевтом помогут контролировать симптомы, откорректируют мысли и поведение больного. Не менее важны групповые сеансы с близкими пациента, на которых обучат, как правильно реагировать на проявления расстройства.
Часто паранойя проявляется как последствие алкогольной либо наркотической зависимости человека. В таком случае необходима консультация врача-нарколога
Quote:
а теперь убедите меня, что это просто совпадения...
Психиатр убедит!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 13.05.2021 15:56:35
troll 13.05.2021 в 21:12:04 # 777787
Quote:
Психиатр убедит!
troll 13.05.2021 в 21:12:04 # 777787
Quote:
а теперь убедите меня, что это просто совпадения...
Психиатр убедит!
ума только на тупые шутки хватает? прискорбно.
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 16:17:22
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.
возможно, но можно просто перестать думать чужими мозгами и попытаться понять. я не исключаю, тогл, что те, кто реально стоял за терактом, те еще нумерологи, и играют цифрами. возможно пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось. а за паранойю, а многие тут верят в то, что кучка арабов провернула самый громкий теракт в истории? или это не то! это другое!...???
Цитата: troll от 13.05.2021 16:33:26
возможно, но можно просто перестать думать чужими мозгами и попытаться понять. я не исключаю, тогл, что те, кто реально стоял за терактом, те еще нумерологи, и играют цифрами. возможно пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось. а за паранойю, а многие тут верят в то, что кучка арабов провернула самый громкий теракт в истории? или это не то! это другое!...???
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 16:17:22
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.
возможно, но можно просто перестать думать чужими мозгами и попытаться понять. я не исключаю, тогл, что те, кто реально стоял за терактом, те еще нумерологи, и играют цифрами. возможно пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось. а за паранойю, а многие тут верят в то, что кучка арабов провернула самый громкий теракт в истории? или это не то! это другое!...???
Упомянутый "герой" против безоружных перестав бузить в содеянном признался, но вины за собой не ощущает. "Вещества" так долго не действуют.
Какие особые сложности после подготовки на курсах авиалайнером управлять? Причем самое сложное из полета - это взлет и посадка.
После терракта возможность доступа в кабину пилотов посторонним сильно усложнили...
Quote:
пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось
Нервно курят в сторонке!
Упомянутый "герой" против безоружных перестав бузить в содеянном признался, но вины за собой не ощущает. "Вещества" так долго не действуют.
вы участвовали в задержании и допросе?
Цитата: troll от 13.05.2021 17:24:48
Quote:
вы участвовали в задержании и допросе?
Quote:
Упомянутый "герой" против безоружных перестав бузить в содеянном признался, но вины за собой не ощущает. "Вещества" так долго не действуют.
вы участвовали в задержании и допросе?
Также как и вы во время обсуждаемого терракта.
В сети освещен судебный процесс...
Цитата: Ал от 13.05.2021 15:16:38
Первым в башню врезался другой авиалайнер:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейс_11_American_Airlines_11_сентября_2001_года
Выходит должен был атаковать 11 школу...
Первым в башню врезался другой авиалайнер:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейс_11_American_Airlines_11_сентября_2001_года
Выходит должен был атаковать 11 школу...
11 мая.
Цитата: troll от 13.05.2021 17:36:17Не имею понятия причем здесь 11 мая, но при остром желании можно к этому числу еще одно совпадение притянуть
11 мая.
Цитата: Ал от 13.05.2021 15:16:38
Первым в башню врезался другой авиалайнер:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейс_11_American_Airlines_11_сентября_2001_года
Выходит должен был атаковать 11 школу...
Первым в башню врезался другой авиалайнер:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейс_11_American_Airlines_11_сентября_2001_года
Выходит должен был атаковать 11 школу...
11 мая.
Quote:
Все находившиеся на его борту 11 членов экипажа и 76 пассажиров погибли.