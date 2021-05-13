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Закона.Нет
Активисты, выступившие против карантинных ограничений, проиграли суд
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danilov 13 Мая 2021 в 16:56:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.05.2021 в 17:10:00   # 777747
Как все это предсказуемо. Ну и очень некрасиво. Опять нарушено право истца...
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  гримм 13.05.2021 в 18:37:08   # 777753
а чём проблема, перерисуют эту конституцию, чо там в соседней стране вообще потеряли конституцию теперь новую подписали!!!
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  старик 13.05.2021 в 18:45:36   # 777756
Вот честно, я не понимаю этих активистов: ну ясно же что ситуация с коронавирусом непростая и не время сейчас бороться против масок и ограничений, приплетая сюда права человека.
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  troll 13.05.2021 в 21:12:04   # 777787
о казанском стрелке. родился 11. 09. 2001 в день теракта. учился в школе 175 где и произошла стрельба. один из самолетов врезавшихся в небоскреб- рейс номер 175. а теперь убедите меня, что это просто совпадения...
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  troll 13.05.2021 в 21:13:01   # 777788
Галявиев Ильназ Ренатович родился 11 сентября 2001 года в Казани. В 2018 году окончил гимназию №175, в которой затем и устроил стрельбу.
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  troll 13.05.2021 в 21:14:27   # 777790
Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений
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  Ал 13.05.2021 в 21:16:38   # 777791
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  troll 13.05.2021 в 21:19:41   # 777793
а тем временем в астане Quote:
Из частной школы в Нур-Султане эвакуировали 175 человек из-за сообщения о взрывном устройстве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
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  Ал 13.05.2021 в 21:22:04   # 777794

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  ГОРЫНЫЧ 13.05.2021 в 21:52:38   # 777797
175 175 175
Паранойя – психическое расстройство, которое проявляется как излишняя подозрительность, мнительность. Она возникает при целом ряде заболеваний и расстройств мозга. У больного нарушается логика мышления, возникают бредовые и навязчивые идеи.

ПРИЧИНЫ
Болезнь чаще диагностируется у молодых мужчин. Выделяют следующие причины параноидального расстройства:

наследственность;
алкоголизм;
наркомания;
болезни, нарушающие нормальную работу мозга (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.);
депрессивное расстройство;
трудности с социализацией;
старость;
психологические травмы;
травмы головы;
посттравматический синдром.
СИМПТОМЫ
Характерные для паранойи симптомы:

галлюцинации;
бредовые идеи;
негативные эмоции по отношению к окружающим (обидчивость, враждебность, патологическая ревность);
мания величия;
неспособность воспринимать критику и адекватно оценивать себя;
снижение умственных способностей.

Встречи с психотерапевтом помогут контролировать симптомы, откорректируют мысли и поведение больного. Не менее важны групповые сеансы с близкими пациента, на которых обучат, как правильно реагировать на проявления расстройства.

Часто паранойя проявляется как последствие алкогольной либо наркотической зависимости человека. В таком случае необходима консультация врача-нарколога
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  ГОРЫНЫЧ 13.05.2021 в 21:56:35   # 777798
troll 13.05.2021 в 21:12:04 # 777787
Quote:
а теперь убедите меня, что это просто совпадения...

Психиатр убедит!
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  Софруджу 13.05.2021 в 22:00:24   # 777799
Закон - что дышло. Куда повернёшь, то и вышло
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  troll 13.05.2021 в 22:00:45   # 777800
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 13.05.2021 15:56:35
troll 13.05.2021 в 21:12:04 # 777787
Quote:
а теперь убедите меня, что это просто совпадения...

Психиатр убедит!

ума только на тупые шутки хватает? прискорбно.
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  Zoggyla 13.05.2021 в 22:17:22   # 777802
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.
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  Konstant 13.05.2021 в 22:28:46   # 777804
Джером к. Джером. Трое в лодке не считая собаки. Прочитав справочник по болезням нашел у себя все кроме родовой горячки. Доктор прописал пиво раз в неделю
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  troll 13.05.2021 в 22:33:26   # 777805
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 16:17:22
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.

возможно, но можно просто перестать думать чужими мозгами и попытаться понять. я не исключаю, тогл, что те, кто реально стоял за терактом, те еще нумерологи, и играют цифрами. возможно пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось. а за паранойю, а многие тут верят в то, что кучка арабов провернула самый громкий теракт в истории? или это не то! это другое!...???
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  Ал 13.05.2021 в 22:43:00   # 777808
Цитата: troll от 13.05.2021 16:33:26
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 16:17:22
Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.

возможно, но можно просто перестать думать чужими мозгами и попытаться понять. я не исключаю, тогл, что те, кто реально стоял за терактом, те еще нумерологи, и играют цифрами. возможно пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось. а за паранойю, а многие тут верят в то, что кучка арабов провернула самый громкий теракт в истории? или это не то! это другое!...???

Упомянутый "герой" против безоружных перестав бузить в содеянном признался, но вины за собой не ощущает. "Вещества" так долго не действуют.

Какие особые сложности после подготовки на курсах авиалайнером управлять? Причем самое сложное из полета - это взлет и посадка.

После терракта возможность доступа в кабину пилотов посторонним сильно усложнили...
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  ГОРЫНЫЧ 13.05.2021 в 22:44:33   # 777809
troll 13.05.2021 в 22:33:26 # 777805
Quote:
пацана укололи психотропным препаратом, отстрелялись за него, а потом на сцену выпустили обдолбанного героя, который вообще в тумане, и до сих пор не вкурит, чё случилось


Нервно курят в сторонке!
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  Ал 13.05.2021 в 22:49:32   # 777811


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  troll 13.05.2021 в 22:51:38   # 777812
дурачок, они в давно умерли. из-за таких безмозглых шутников они наверное не раз перевернулись...
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  troll 13.05.2021 в 23:24:48   # 777816
Quote:
Упомянутый "герой" против безоружных перестав бузить в содеянном признался, но вины за собой не ощущает. "Вещества" так долго не действуют.

вы участвовали в задержании и допросе?
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  Ал 13.05.2021 в 23:27:27   # 777817
Цитата: troll от 13.05.2021 17:24:48
Quote:
Упомянутый "герой" против безоружных перестав бузить в содеянном признался, но вины за собой не ощущает. "Вещества" так долго не действуют.

вы участвовали в задержании и допросе?

Также как и вы во время обсуждаемого терракта.
В сети освещен судебный процесс...
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  Ал 13.05.2021 в 23:33:00   # 777818
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  troll 13.05.2021 в 23:36:17   # 777819
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  Ал 13.05.2021 в 23:42:39   # 777820
Цитата: troll от 13.05.2021 17:36:17
Цитата: Ал от 13.05.2021 15:16:38
Первым в башню врезался другой авиалайнер:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейс_11_American_Airlines_11_сентября_2001_года
Выходит должен был атаковать 11 школу...

11 мая.
Не имею понятия причем здесь 11 мая, но при остром желании можно к этому числу еще одно совпадение притянуть
Quote:
Все находившиеся на его борту 11 членов экипажа и 76 пассажиров погибли.
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  Ал 13.05.2021 в 23:44:32   # 777821

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  Васяй 14.05.2021 в 01:41:36   # 777824
А активисты суд проиграли.И это прискорбно!А вы все какашками кидаетесь!
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