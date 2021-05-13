Активисты, выступившие против карантинных ограничений, проиграли суд

Цитата: Zoggyla от

Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией. Возможно и не совпадение, а навязчивый бред молодого человека увлекшегося нумерологией.

возможно, но можно просто перестать думать чужими мозгами и попытаться понять. я не исключаю, тогл, что те, кто реально стоял за терактом, те еще нумерологи, и играют цифрами.а за паранойю, а многие тут верят в то, что кучка арабов провернула самый громкий теракт в истории? или это не то! это другое!...???