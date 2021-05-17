Полиция обыскала и допросила админа сатирического паблика "Qaznews24"

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danilov 17 Мая 2021 в 09:38:03
Утром 15 мая в дверь съемной квартиры в Алматы, где живет Темирлан Енсебек, постучали. Настойчиво просили открыть, представились сотрудниками КСК. «Не успел ни умыться, ни чаю попить», — рассказывает молодой человек.
Едва дверь распахнулась, на пороге появились сотрудники полиции. Дальше — стандартные для таких случаев процедуры: предъявление постановления об обыске, видеосъемка, изъятие «цифровых носителей».
У Енсебека забрали два телефона и ноутбук. Теперь это «вещдоки» по делу о «распространении заведомо ложной информации». Под такой информацией следственные органы подразумевают публикации в паблике Qaznews24 в Instagram'е, где размещались сатирические посты.
После обыска, к 14 часам, Енсебека доставили в департамент полиции. Позже туда прибыла его адвокат Жанара Балгабаева. «Постановление об обыске я не видела, только поговорила со своим подзащитным. Зайду сейчас, узнаю, пока ничего не могу сказать», — сообщила она перед тем, как пройти в департамент.
Допрос длился около пяти часов. Стоявшие под окнами департамента активисты выкрикивали «Тима, мы с тобой».
К активистам подходили представители властей, предупреждали об ответственности «за незаконные акции», проводимые без согласования с властями. Сторонники Енсебека не расходились.
Из департамента полиции Темирлан Енсебек вышел в 19 часов. Он сообщил, что проходит по уголовному делу «свидетелем с правом на защиту» (это буквально в шаге от статуса подозреваемого) и что с него взяли подписку о неразглашении материалов следствия. По словам Енсебека, он сказал полиции, что признает авторство страницы в Instagram'е, которую сам закрыл несколько дней назад — после вероятных фишинговых атак и виртуальных угроз, полученных в дайрект, — но не считает себя «распространителем заведомо ложной информации».
— На странице черным по белому было написано, что все совпадения с людьми и событиями — это абсолютная случайность, это ненастоящие новости, сатирический контент. Я не могу считаться преступником, виновным по этому делу. Потому что 274-я статья — это «распространение заведомо ложной информации», я никакую заведомо ложную информацию не распространял, — сказал Темирлан Енсебек.
В полиции прокомментировали задержание автора паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека, сообщает Polisia.kz.
"Органы внутренних дел в ходе мониторинга социальных сетей выявили аккаунт Qaznews24 в Instagram, где на регулярной основе публиковались фейковые сообщения.Размещаемая на данном аккаунте информация вызывала неоднозначную реакцию со стороны общества, поскольку дезинформировала население и вводила граждан в заблуждение", – говорится в сообщении.
Полиция приводит названия публикаций, которые вызвали большой резонанс: “Один раз в год – казахстанцев ограничат в выезде за границу”, “683 432 тенге составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца в 2021 году – бюро национальной статистики”, “Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова предложила легализовать мефедрон…”, “Уголовную ответственность вместо депутатов будут нести голосовавшие за них избиратели”, “Статьи за изнасилование и сексуальные домогательства перенесут из уголовного кодекса в административный”, “Депутаты Мажилиса отозвали Закон об обязательном декларировании доходов и имущества депутатов”, “Казахстанцам теперь чтобы выехать за границу, нужно получить выездную визу в миграционной полиции” и другими.
Отмечается, что недостоверную информацию целенаправленно получали более 5,5 тысячи подписчиков.
"Несмотря на абсурдность этих сообщений, пользователи активно репостили, пересылали фейковые новости друг другу через мессенджеры, делали скрины и дублировали на других информационных ресурсах. По факту публикаций недостоверных сведений проводится досудебное расследование по части 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК “Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ и сетей телекоммуникации“.В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлен создатель публичной страницы – 25-летний житель города Алматы. Для проведения следственных действий он был доставлен в полицию", – говорится в сообщении.
Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.Органы внутренних дел напоминают гражданам о недопустимости распространения недостоверных сведений, необходимости доверять только официальной информации государственных органов, а также об уголовной ответственности за распространение ложных сообщений.
Одной из самых известных публикаций в этом сообществе была шуточная информация про то, что "Духовное управление мусульман предложило присвоить статус Бога Назарбаеву и закрепить это в Конституции". ДУМК пришлось официально опровергнуть эту информацию.
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-qaznews24-tenirlan-yensebek-absurd-news-and-real-criminal-case/31256795.html
https://polisia.kz/ru/avtor-fejkovyh-soobshhenij-ustanovlen/
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