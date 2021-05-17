"Сатира – не преступление". Журналисты обратились к главе МВД из-за задержания автора паблика Qaznews24

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danilov 17 Мая 2021 в 13:23:48
Редакция казахстанского фактчекингового ресурса Factcheck.kz опубликовала открытое обращение к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву из-за задержания администратора сатирического паблика Qaznews24 в социальной сети Instagram Темирлана Енсебека.
Его задержали 15 мая в Алматы и допрашивали несколько часов. Расследование ведётся по статье 274 УК РК – “Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ и сетей телекоммуникации“.
"Мы считаем, что задержание автора сатирического паблика Темирлана Енсебека и обвинение его в распространении заведомо ложной информации является как минимум грубой ошибкой, а как максимум – нарушением статьи 20 Конституции Республики Казахстан. Сатира не преступление. Во всём мире сатира и критика, в том числе в адрес первых лиц государства, считается нормой и, наоборот, признаком развитости общества и соблюдения права на свободу выражения мнений. Богатая история айтысов в нашей стране связана, в том числе, с сатирой и критикой, свобода выражения мнений – наша национальная традиция и гордость. Обеспечение свободы слова – это также международное обязательство, взятое на себя Казахстаном", – говорится в обращении.
В полиции ранее привели примеры сообщений из паблика Qaznews24: "Один раз в год казахстанцев ограничат в выезде за границу", "683 432 тенге составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца в 2021 году – бюро национальной статистики", "Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова предложила легализовать мефедрон", "Уголовную ответственность вместо депутатов будут нести голосовавшие за них избиратели".
"Несмотря на абсурдность сообщений в Qaznews24, пользователи активно репостили, пересылали фейковые новости друг другу через мессенджеры, делали скрины и дублировали на других информационных ресурсах", – отметили в ДП Алматы.
Factcheck.kz подчёркивает, что автор сатирического аккаунта разместил все надлежащие уведомления. Енсебек не может нести ответственность за анонимных ведущих региональных пабликов, которые распространяли сатиру Енсебека под видом реальных новостей. Аудитория тех пабликов, которые распространяли публикации Енсебека под видом реальных новостей, превышает аудиторию самого паблика Енсебека в десятки раз.
"Именно низкий уровень медиаграмотности администраторов этих пабликов, а не злой умысел, привёл к массовому распространению сатирического контента под видом реальных новостей. Как фактчекеры мы постоянно боремся с фейками и давно пришли к выводу, что когда дезинформация не несёт прямой угрозы обществу или конкретному человеку, с ней нужно бороться путём повышения медиаграмотности, а не репрессивными мерами. В случае распространения контента из аккаунта Qaznews24, никому не был нанесён ущерб – ни материальный, ни какой-либо иной. А администратор паблика, открыто заявивший о том, что все публикации носят вымышленный характер, не может отвечать за действия других лиц, которые, убрав или не прочитав дисклеймер о сатирическом контенте, превратили сатиру в фейк", – заявили авторы обращения.
Они добавили, что полиции прекрасно известны имена людей и данные сетевых сообществ, которые систематически распространяют действительно опасную для казахстанского общества дезинформацию, но привлечь по статье 274 УК РК решили автора безобидного сатирического паблика.
"Осуждение Темирлана Енсебека по статье 274 УК РК совершенно недопустимо и лишь подчеркнёт безнаказанность развернувших активную деятельность сетевых дезинформаторов, а также даст возможность применения статьи 274 в репрессивных целях, что недопустимо в современном демократическом государстве. Мы требуем тщательного открытого рассмотрения дела и учёта всех свидетельств, доказывающих, что в действиях Темирлана Енсебека отсутствовал злой умысел, как и состав статьи 274 УК РК, и последующего снятия всех обвинений с автора сатирического паблика", – заключила редакция Factcheck.kz.
https://factcheck.kz/pravo/satira-ne-prestuplenie-otkrytoe-obrashhenie-k-ministerstvu-vnutrennix-del-respubliki-kazaxstan/
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