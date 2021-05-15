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«Репортеры без границ» о деле Темирлана Енсебека: Юмор – это не преступление!
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danilov 18 Мая 2021 в 10:08:22
Авторитетная международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) после начала уголовного преследования администратора сатирического паблика Темирлана Енсебека призвала власти Казахстана уважать свободу слова.



«Блогер Темирлан Енсебек после обыска в его доме в течение пяти часов допрашивался полицией Алматы по делу о «ложной информации» в его сатирическом блоге Qaznews24. RSF призывают власти уважать свободу слова. Юмор – это не преступление!» - говорится в заявлении международных правозащитников.

17 мая международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», комментируя ситуацию, отметил, что статья 274 УК РК к сатире и юмору никакого отношения не имеет, и выразил мнение, что в полиции плохо знают Конституцию Казахстана.
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