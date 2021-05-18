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Угонщиков в париках, с накладными усами и необычным зонтиком поймали в Алматы
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danilov 18 Мая 2021 в 12:43:41
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  Temka 18.05.2021 в 13:42:23   # 778001
ФОТО МАСКАРАДА В СТУДИЮ))
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  Рамзес 18.05.2021 в 14:17:46   # 778003
Если машина приглянулась,уведут.
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  htmaker 18.05.2021 в 14:47:31   # 778004
Остались оказывается ещё мамонты, которые думают что можно угнать машину и остаться незамеченным
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  Практичный 18.05.2021 в 15:37:23   # 778008
Пенсионеру жрать нечего,на свою огромную пенсию
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  Васяй 18.05.2021 в 23:08:54   # 778017
Надо было в Дедов Морозов наряжаться!Уходить на снегоходах в горы. Тогда бы точно не спалились!Не смотрят люди фильм Такси...А надо бы
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