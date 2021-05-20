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Закона.Нет
Житель Тараза выращивал марихуану в своём огороде
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danilov 20 Мая 2021 в 11:19:56
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Тараз задержали 49-летнего местного жителя.
Во время санкционированного обыска по месту проживания указанного гражданина в огороде дома обнаружены и изъяты выращенные 119 кустов культивированных наркотических растений «Марихуана».
«Задержанный дал признательные показания, начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества». Хотим напомнить, что за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность», - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 20.05.2021 в 11:38:41   # 778089
наверняка соседи сдали раз санкционированный обыск был
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  гримм 20.05.2021 в 15:01:26   # 778107
Quote:
при проведении оперативно-розыскных мероприятий
на самом то деле он сам себя сдал, язык мой - мой враг!
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