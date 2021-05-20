Житель Тараза выращивал марихуану в своём огороде

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danilov 20 Мая 2021 в 11:19:56
Во время санкционированного обыска по месту проживания указанного гражданина в огороде дома обнаружены и изъяты выращенные 119 кустов культивированных наркотических растений «Марихуана».
«Задержанный дал признательные показания, начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества». Хотим напомнить, что за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность», - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.
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при проведении оперативно-розыскных мероприятийна самом то деле он сам себя сдал, язык мой - мой враг!