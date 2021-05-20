Приходите со своим

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Гость 20 Мая 2021 в 12:27:27
Несколько недель назад полицейские Атырау в одном из своих аккаунтов в соцсетях похвастались информацией о задержании очередного байкера без прав на вождение мотоцикла. Пост вызвал негодование атырауского сообщества мотоциклистов и обнажил проблему: в спецЦОНе нефтяной столицы невозможно сдать практический экзамен на получение прав категории А, поскольку отсутствуют транспортные средства! Жителям города и области, желающим получить права на мотоцикл, приходится выезжать для этого в другие города, где техника имеется, там сдавать экзамен и получать права. Либо следовать по Атырау окольными путями, чтобы не попасться жолполовцам.
Пресс-служба департамента полиции Атырауской области приводит цифры: “С начала года наши сотрудники выявили 15 мотоциклистов, у которых отсутствовали права, госномера и шлемы. Все они были наказаны по статьям 612, 593, 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Десять мотоциклов были припаркованы на специальной штрафстоянке”.
Интересно, что на многие патриотические мероприятия акимат просит байкеров проехать с государственными флагами по городу, и в это время у них права никто не спрашивает! А когда парады заканчиваются, местные власти стараются не замечать мотоциклистов с их проблемами.
- Почему люди должны убегать от полицейских и подвергать опасности чужую жизнь, если в родном Атырау не могут организовать сдачу практического экзамена на мотоцикле? - вопрошает лидер атырауского байк-клуба Phantom Сергей ВЫСОЦКИЙ. - В соседнем Уральске есть такая возможность, а в Атырау, таком богатом городе, нет.
Другой байкер, лидер мотоклуба Wheels Brothers MC Олег ШМАЛЬ, отмечает, что, штрафуя мотоциклистов, полицейские выполняют свою работу:
- Они, конечно, действовали в рамках закона, и к ним претензий быть не может. Но в большинстве случаев задержание автотранспортных средств и водворение их на штрафстоянки обуславливаются отсутствием у мотоциклистов категории А. На эту категорию у нас в Атырау сдать было невозможно. Все, кто желал получить ее, проходили теоретическое обучение, а практического не было, так как отсутствовала техника в ЦОНе.
Шмаль рассказал, что эта проблема неновая: вместе со своим сообществом он ее поднимал и в 2019-м, и в прошлом году.
- Писали письмо по этому вопросу в департамент полиции, оттуда нас перенаправляли в ЦОН,там говорили: у нас ничего нет, и сделать мы ничего не можем, - продолжает лидер мотоклуба. - А ведь мотоциклисты потратили средства на приобретение мототехники, оплатили за нее налоги, все другие обязательные платежи, страховку получили - они хотят пользоваться байком.
Не сказать, чтобы в Атырау очереди из мотоциклистов выстраивались на получение прав категории А. Но в целом ситуация странная. Неужели госоргану, ответственному за выдачу прав на вождение, трудно приобрести мотоцикл, чтобы атыраучане сдавали на права у себя дома, а не тащились за тридевять земель?
- У моего друга Михаила категория В. Он на А пересдать не может из-за отсутствия мотопарка в ЦОНе. Слышал недавно, что сейчас вроде разрешили на своем байке сдавать вождение, - говорит мотоциклист Олег КОРОТУНОВ. - Хорошо, что я успел получить права еще в армии.
Как мы узнали в спецЦОНе, пока мототехники у них нет, местным жителям, пожелавшим сдать на права категории А, действительно разрешили приехать со своим железным конем (а если нарвутся на полисменов, пусть как-нибудь выкручиваются!). Либо можно попросить друга, у которого уже есть документы, пригнать ваш байк в ЦОН и сдать практический экзамен.
Надежда ШУМИЛИНА, фото автора, Атырау
https://time.kz/articles/reporter/2021/05/19/prihodite-so-svoim
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