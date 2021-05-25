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Голландские профи по распилу
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danilov 25 Мая 2021 в 10:15:25
По результатам судебного аудита, проведённого в Нидерландах, так и НЕ УДАЛОСЬ установить, куда были потрачены более 5 (пяти) миллиардов евро. Эта сумма была выделена из бюджета Министерству здравоохранения на борьбу с пандемией, а именно на приобретение масок, респираторов и тестов.

Ещё осенью 2020 года было установлено, что деньги ушли в неизвестном направлении, а на оперативных складах ничего из заявленного нет. Более того, аудит показал, что министерство потратило более 9 (девяти) миллиардов евро "безответственно".

https://nltimes.nl/2021/05/19/billions-wrongfully-spent-medical-protective-equipment-court-says

Просто для понимания масштабов - 5 млрд евро это 2 605 000 000 000 тенге, то есть 2,6 триллиона (!). В крохотной стране с населением примерно как в Казахстане.
Напомню, что расходы республиканского бюджета на 2021 год прогнозировали в объёме 15,3 трлн тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 25.05.2021 в 11:47:44   # 778399
Судебный аудит нашел наверное 30-40% от этой суммы у себя в кармане. И теперь недоумевает куда же все пропало? А кто это сделал?
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