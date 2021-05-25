Голландские профи по распилу

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danilov 25 Мая 2021 в 10:15:25
Ещё осенью 2020 года было установлено, что деньги ушли в неизвестном направлении, а на оперативных складах ничего из заявленного нет. Более того, аудит показал, что министерство потратило более 9 (девяти) миллиардов евро "безответственно".
https://nltimes.nl/2021/05/19/billions-wrongfully-spent-medical-protective-equipment-court-says
Просто для понимания масштабов - 5 млрд евро это 2 605 000 000 000 тенге, то есть 2,6 триллиона (!). В крохотной стране с населением примерно как в Казахстане.
Напомню, что расходы республиканского бюджета на 2021 год прогнозировали в объёме 15,3 трлн тенге.