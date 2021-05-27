Родственник хотел купить машину в другом городе, перевел продавцу задаток на каспи, ровно с этой минуты продавец перестал отвечать, выключил телефон, на следующий же день родственник написал заявление в полицию, уже полгода прошло, до сих пор не могут найти, тоесть известен номер телефона, соответственно известен получатель денег. Увы, не могут найти. Позорище!