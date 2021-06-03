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Закона.Нет
Около полутора тысяч российских авто-«двойников» выявлено в Казахстане
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Гость 03 Июня 2021 в 12:43:12
Участников транснациональной организованной группы контрабандистов сотрудники департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области задержали в марте текущего года. Как рассказали в пресс-службе ведомства, четверым подозреваемым вменяется ввоз в РК 1478 автомобилей под видом запасных частей, сообщает «Колеса».

Следствие нашло 60 машин сразу при задержании, остальные ищут по всей стране, направив ориентировки в регионы.

Схема, по которой действовали подозреваемые, проста: праворульные автомобили ввозились в Россию и растаможивались как набор запчастей. После, также в виде запчастей, переправлялись в РК. А уже здесь на них вешали российские госномера, прилагали поддельные российские регистрационные документы (в основном из сибирских регионов РФ) и реализовывали казахстанцам «по страховке».

В данное время сотрудники ДЭР по СКО активно сотрудничают с российской стороной и со своими коллегами в разных областях Казахстана. Автомобили, часто уже перепроданные по несколько раз, находят и изымают. При этом страдают конечные покупатели машин, не подозревающие об их криминальном происхождении.

https://total.kz/ru/news/vnutrennyaya_politika/okolo_polutora_tisyach_rossiiskih_avto_dvoinikov_viyavleno_v_kazahstane_date_2021_06_02_17_29_25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 03.06.2021 в 15:04:09   # 779173
ну вот и за росийские машины взялись...
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