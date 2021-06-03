Около полутора тысяч российских авто-«двойников» выявлено в Казахстане

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Гость 03 Июня 2021 в 12:43:12
Следствие нашло 60 машин сразу при задержании, остальные ищут по всей стране, направив ориентировки в регионы.
Схема, по которой действовали подозреваемые, проста: праворульные автомобили ввозились в Россию и растаможивались как набор запчастей. После, также в виде запчастей, переправлялись в РК. А уже здесь на них вешали российские госномера, прилагали поддельные российские регистрационные документы (в основном из сибирских регионов РФ) и реализовывали казахстанцам «по страховке».
В данное время сотрудники ДЭР по СКО активно сотрудничают с российской стороной и со своими коллегами в разных областях Казахстана. Автомобили, часто уже перепроданные по несколько раз, находят и изымают. При этом страдают конечные покупатели машин, не подозревающие об их криминальном происхождении.
https://total.kz/ru/news/vnutrennyaya_politika/okolo_polutora_tisyach_rossiiskih_avto_dvoinikov_viyavleno_v_kazahstane_date_2021_06_02_17_29_25