Картельный сговор при госзакупках строительства дорог на Т14,6 млрд выявили в Казахстане

Вопрос решать надо жёстко.

Quote:все верно, решать надо в корнене стоит думать что одни чинуши (или в другом государстве) воруют меньше чем другие, что один царь может быть более "справедливым" чем другой. не нужны нам ни те ни другие, власть народу, земля - крестьянам, фабрики - рабочим