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Закона.Нет
Картельный сговор при госзакупках строительства дорог на Т14,6 млрд выявили в Казахстане
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danilov 07 Июня 2021 в 15:40:14
Астана. 7 июня. КазТАГ – Картельный сговор при государственных закупках услуг по строительству дорог на Т14,6 млрд выявили в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«Департаментом агентства по городу Нур-Султан завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила – Т14,6 млрд», - сообщило АЗРК редакции МИА КазТАГ в понедельник.

По данным ведомства, ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» принимали участие в государственных закупках, при этом, одна из фирм создавала другой мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене.

«Схема работала следующим образом: ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы. Действия субъектов не только нарушают положения антимонопольного законодательства, но и исключают экономию бюджетных средств. Данные правонарушения выявлены антимонопольным органом по итогам мониторинга портала государственных закупок. В настоящее время объектами расследования результат расследования обжалуется в суде», - уточнили в АЗРК.

https://kaztag.kz/ru/news/kartelnyy-sgovor-pri-goszakupkakh-stroitelstva-dorog-na-t14-6-mlrd-vyyavili-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 07.06.2021 в 15:55:26   # 779387
Куда не плюньте попадете в жуликов...в жуликов наделённых властью...
Вопрос решать надо жёстко...иначе в чем смысл всего этого...один родственник прикроет другого... СМИ и прочее пописдят...а воз и ныне там...и снова кто-то строит виллы...и снова покупает дорогушие машинки...и снова кто-то поедает "фуагра" в элитных лондонских ресторанах...
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  Dimmon 07.06.2021 в 16:40:23   # 779390
Quote:
Вопрос решать надо жёстко.

все верно, решать надо в корне
не стоит думать что одни чинуши (или в другом государстве) воруют меньше чем другие, что один царь может быть более "справедливым" чем другой. не нужны нам ни те ни другие, власть народу, земля - крестьянам, фабрики - рабочим
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  Zoggyla 07.06.2021 в 17:15:52   # 779391
Цитата: Dimmon от 07.06.2021 10:40:23
Quote:
Вопрос решать надо жёстко.

все верно, решать надо в корне
не стоит думать что одни чинуши (или в другом государстве) воруют меньше чем другие, что один царь может быть более "справедливым" чем другой. не нужны нам ни те ни другие, власть народу, земля - крестьянам, фабрики - рабочим
Что с властью и фабриками делать будем? Поделить? С землей как? Совместное хозяйствование?
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  Dimmon 07.06.2021 в 17:21:41   # 779396
75 лет государство управляло заводами, колхозы управляли землей для общего благосостояния, пастбища были всем доступны, так что придумаем, 75 лет нашего опыта, опыта КНР и др стран, сделаем выводы

бить челом и ждать подачек от государей и бояр не собираемся
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  Zoggyla 07.06.2021 в 17:42:21   # 779400
А чего ты умеешь? Управлять умеешь? Болты точать можешь? А может ты сварной паспортист? Или механизатор? Мы, мы,- кто мы?
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  Skype 07.06.2021 в 17:49:11   # 779403
Что с властью и фабриками делать будем? Поделить? С землей как? Совместное хозяйствование?

Опыт уже есть, в 1917 как дележка была ?? Поровну или по честному ??
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  Skype 07.06.2021 в 17:52:14   # 779405
Цитата: Zoggyla от 07.06.2021 11:42:21
А чего ты умеешь? Управлять умеешь? Болты точать можешь? А может ты сварной паспортист? Или механизатор? Мы, мы,- кто мы?


МЫ мы, он наверное про МУМУ толковал
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  Zoggyla 07.06.2021 в 18:01:50   # 779406
Цитата: Skype от 07.06.2021 11:49:11
Что с властью и фабриками делать будем? Поделить? С землей как? Совместное хозяйствование?

Опыт уже есть, в 1917 как дележка была ?? Поровну или по честному ??
Вопрос сурьезный. Артельщина, самое то. Например, артель по сборке Камазов.
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  Рамзес 07.06.2021 в 18:05:10   # 779407
Цены на продукты - что с ними?
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  Zoggyla 07.06.2021 в 18:10:24   # 779408
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  Ара горный 07.06.2021 в 18:21:11   # 779409
Quote:
75 лет государство управляло заводами, колхозы управляли землей для общего благосостояния, пастбища были всем доступны, так что придумаем, 75 лет нашего опыта, опыта КНР и др стран, сделаем выводы

бить челом и ждать подачек от государей и бояр не собираемся


Quote:
"Колхозы организовали, срочно присылайте колхозников".
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