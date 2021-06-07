Картельный сговор при госзакупках строительства дорог на Т14,6 млрд выявили в Казахстане

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danilov 07 Июня 2021 в 15:40:14
«Департаментом агентства по городу Нур-Султан завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила – Т14,6 млрд», - сообщило АЗРК редакции МИА КазТАГ в понедельник.
По данным ведомства, ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» принимали участие в государственных закупках, при этом, одна из фирм создавала другой мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене.
«Схема работала следующим образом: ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы. Действия субъектов не только нарушают положения антимонопольного законодательства, но и исключают экономию бюджетных средств. Данные правонарушения выявлены антимонопольным органом по итогам мониторинга портала государственных закупок. В настоящее время объектами расследования результат расследования обжалуется в суде», - уточнили в АЗРК.
https://kaztag.kz/ru/news/kartelnyy-sgovor-pri-goszakupkakh-stroitelstva-dorog-na-t14-6-mlrd-vyyavili-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вопрос решать надо жёстко...иначе в чем смысл всего этого...один родственник прикроет другого... СМИ и прочее пописдят...а воз и ныне там...и снова кто-то строит виллы...и снова покупает дорогушие машинки...и снова кто-то поедает "фуагра" в элитных лондонских ресторанах...
Вопрос решать надо жёстко.
все верно, решать надо в корне
не стоит думать что одни чинуши (или в другом государстве) воруют меньше чем другие, что один царь может быть более "справедливым" чем другой. не нужны нам ни те ни другие, власть народу, земля - крестьянам, фабрики - рабочим
Цитата: Dimmon от 07.06.2021 10:40:23Что с властью и фабриками делать будем? Поделить? С землей как? Совместное хозяйствование?
Quote:
все верно, решать надо в корне
не стоит думать что одни чинуши (или в другом государстве) воруют меньше чем другие, что один царь может быть более "справедливым" чем другой. не нужны нам ни те ни другие, власть народу, земля - крестьянам, фабрики - рабочим
Quote:
Вопрос решать надо жёстко.
все верно, решать надо в корне
не стоит думать что одни чинуши (или в другом государстве) воруют меньше чем другие, что один царь может быть более "справедливым" чем другой. не нужны нам ни те ни другие, власть народу, земля - крестьянам, фабрики - рабочим
бить челом и ждать подачек от государей и бояр не собираемся
Опыт уже есть, в 1917 как дележка была ?? Поровну или по честному ??
Цитата: Zoggyla от 07.06.2021 11:42:21
А чего ты умеешь? Управлять умеешь? Болты точать можешь? А может ты сварной паспортист? Или механизатор? Мы, мы,- кто мы?
А чего ты умеешь? Управлять умеешь? Болты точать можешь? А может ты сварной паспортист? Или механизатор? Мы, мы,- кто мы?
МЫ мы, он наверное про МУМУ толковал
Цитата: Skype от 07.06.2021 11:49:11Вопрос сурьезный. Артельщина, самое то. Например, артель по сборке Камазов.
Что с властью и фабриками делать будем? Поделить? С землей как? Совместное хозяйствование?
Опыт уже есть, в 1917 как дележка была ?? Поровну или по честному ??
Что с властью и фабриками делать будем? Поделить? С землей как? Совместное хозяйствование?
Опыт уже есть, в 1917 как дележка была ?? Поровну или по честному ??
Цитата: Рамзес от 07.06.2021 12:05:10Да ничего такого, пиздец да и только.
Цены на продукты - что с ними?
Цены на продукты - что с ними?
Ара горный 07.06.2021 в 18:21:11 # 779409
75 лет государство управляло заводами, колхозы управляли землей для общего благосостояния, пастбища были всем доступны, так что придумаем, 75 лет нашего опыта, опыта КНР и др стран, сделаем выводы
бить челом и ждать подачек от государей и бояр не собираемся
бить челом и ждать подачек от государей и бояр не собираемся
Quote:
"Колхозы организовали, срочно присылайте колхозников".©