Мошенники оформили кредиты на 26 миллионов тенге, используя данные из соцсетей

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danilov 07 Июня 2021 в 16:49:35
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы, которые оформляли онлайн-кредиты в одной из микрокредитных организаций. Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях, и, используя их, оформляли онлайн-кредиты. В результате действий мошенников пострадали 210 человек из 12 регионов страны. Займы составляли от 70 до 300 тыс. тенге, - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.
По его словам, основная часть потерпевших узнала о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, остальные после получения SMS-оповещений и звонков от сотрудников микрокредитных организаций с просьбой погасить задолженность по кредиту.
Всего материальный ущерб гражданам составил 26 миллионов тенге. Денежные средства злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков, которые в последующем использовали на ставках букмекерские конторы, - уточнил он.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор Костная.
https://www.zakon.kz/5071467-moshenniki-oformili-kredity-na-26.html
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