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Пьяный водитель сбил трех человек, голосовавших у дороги
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danilov 08 Июня 2021 в 13:46:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.06.2021 в 14:05:19   # 779473
Меня всегда напрягает мера:штраф столько то. Штраф идет не в пользу пострадавших, которым нужны средства на лечение и реабилитацию,а в пользу государства. Суд конечно может вынести решение о компенсации здоровья на сумму такую, которую хватит только на бинты и вату. Несправедливо!
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  Zoggyla 08.06.2021 в 14:19:08   # 779476
Блин, а ведь люди сами виноваты тоже, создавали сами угрозу своей жизни и нарушали пдд. Ведь так выходит.
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  Денис222 08.06.2021 в 15:03:28   # 779485
Цитата: старик от 08.06.2021 08:05:19
Меня всегда напрягает мера:штраф столько то. Штраф идет не в пользу пострадавших, которым нужны средства на лечение и реабилитацию,а в пользу государства. Суд конечно может вынести решение о компенсации здоровья на сумму такую, которую хватит только на бинты и вату. Несправедливо!


Походу государству даже выгодно все это...
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  звукач 08.06.2021 в 16:22:31   # 779498
Пьяный и обдолбаный мудак сбивает троих человек на обочине и ему за это светит всего два года? да за украденную курицу больше срок дают.Наверное скоро как в Африке народ самосуд будет устраивать - адекватность и избирательность нашего правосудия уже зашкаливает.
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  Yerla 08.06.2021 в 17:24:51   # 779507
мляяя в том месте и трезвым пару раз еле увертывался от долбоёбов что по середине дороги стоят как коровы и такси ловят в колхозы
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