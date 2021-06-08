Пьяный водитель сбил трех человек, голосовавших у дороги

Меня всегда напрягает мера:штраф столько то. Штраф идет не в пользу пострадавших, которым нужны средства на лечение и реабилитацию,а в пользу государства. Суд конечно может вынести решение о компенсации здоровья на сумму такую, которую хватит только на бинты и вату. Несправедливо!