Пьяный водитель сбил трех человек, голосовавших у дороги

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danilov 08 Июня 2021 в 13:46:07
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Цитата: старик от 08.06.2021 08:05:19
Меня всегда напрягает мера:штраф столько то. Штраф идет не в пользу пострадавших, которым нужны средства на лечение и реабилитацию,а в пользу государства. Суд конечно может вынести решение о компенсации здоровья на сумму такую, которую хватит только на бинты и вату. Несправедливо!
Меня всегда напрягает мера:штраф столько то. Штраф идет не в пользу пострадавших, которым нужны средства на лечение и реабилитацию,а в пользу государства. Суд конечно может вынести решение о компенсации здоровья на сумму такую, которую хватит только на бинты и вату. Несправедливо!
Походу государству даже выгодно все это...