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Закона.Нет
Арестован отец учивший сына уходить от полиции на внедорожнике
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danilov 08 Июня 2021 в 14:04:26
31 мая 2021 года несовершеннолетний ребенок, 22.04.2007 года рождения, управляя автомобилем марки «Mitsubishi Pajero», не остановился на законные требования сотрудников полиции.



После задержания сотрудники полиции установили, что рядом на пассажирском сидении находился в нетрезвом состоянии отец несовершеннолетнего водителя Б.

Отец, не исполняя свои обязанности по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, подверг его к совершению им умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения, в связи с чем, Аркалыкским городским судом Б. признан виновным по ст.127 ч.3 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 7 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 08.06.2021 в 14:26:13   # 779478
Для сына герой!!! Для общества опасен и дурак
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  lado 08.06.2021 в 16:05:05   # 779493
Я, конечно, к нашей полиции любви большой не испытываю, но что-то маловато ему дали. Он еще и матом сотрудника при исполнении покрывал, это тоже надо учитывать.
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  звукач 08.06.2021 в 16:24:35   # 779499
Эх Серега,,, таких же детей (биомусор) вырастишь ты своим воспитанием.
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