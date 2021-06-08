Арестован отец учивший сына уходить от полиции на внедорожнике

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danilov 08 Июня 2021 в 14:04:26
После задержания сотрудники полиции установили, что рядом на пассажирском сидении находился в нетрезвом состоянии отец несовершеннолетнего водителя Б.
Отец, не исполняя свои обязанности по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, подверг его к совершению им умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения, в связи с чем, Аркалыкским городским судом Б. признан виновным по ст.127 ч.3 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 7 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Аркалыкский городской суд
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