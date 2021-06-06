Разработанный ФБР мессенджер ANOM помог задержать по всему миру более 800 человек, причастных к преступлениям

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danilov 09 Июня 2021 в 18:20:16
По данным издания, приложение ANOM было разработано и распространено в преступной среде в ходе совместной операции США и Австралии. Благодаря этому полицейские получили доступ в закрытые чаты, где обсуждалась контрабанда наркотиков, отмывание денег и планирование убийств.
Идея операции пришла спецслужбам после того, как были заблокированы два анонимных мессенджера и преступникам нужна была новая подобная платформа. Тогда ФБР разработало мессенджер ANOM. Приложение распространялось в преступной среде через информаторов. В 2018 году работавшие под прикрытием детективы сумели убедить в надежности ANOM австралийского наркодилера Хакана Аика, который порекомендовал мессенджер криминальным боссам. Их примеру последовали преступники рангом ниже.
В общей сложности, как сообщает издание, приложение использовалось на 12 тысячах модифицированных телефонов преступными синдикатами более чем 100 стран.
В итоге в облавах, прошедших более чем в десяти странах, были изъяты 8 тонн кокаина, 250 единиц огнестрельного оружия и более $48 миллионов наличными и в криптовалюте.
В Австралии были задержаны 224 человека, в том числе члены азиатских преступных группировок и байкерских банд, конфискованы три тонны наркотиков и 45 миллионов австралийских долларов ($35 миллионов).
Кроме того, полицейские приняли меры по 20 эпизодам угрозы убийством и, возможно, спасли жизни "значительному числу невинных прохожих", говорится в заявлении австралийской полиции.
В Европоле не стали называть количество арестов по странам, однако об успехе операции отчитались полицейские в Швеции и Германии, уточняет ВВС.
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