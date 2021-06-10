Половина пандемийных пособий по безработице в США оказалась в руках мошенников

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danilov 11 Июня 2021 в 16:03:53
По словам главы компании Блейка Холла, до 50% всех выплат были, вероятно, похищены преступниками с помощью фальшивых заявлений на пособия, в которых использовались украденные личные данные граждан США. По его оценкам, речь идет о сумме в 400 млрд долларов.
По информации аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions ("ЛексисНексис риск солюшнс"), до 70% похищенных средств впоследствии оказались за границей. Размер суммы и трансграничный характер мошенничества ставит эту ситуацию в ранг проблем национальной безопасности, считает «Аксиос».
Министерство финансов США не стало комментировать эту информацию.
В апреле Федеральная торговая комиссия США заявила, что в 2020 году она получила от граждан свыше 394 тыс. жалоб на то, что их персональные данные были использованы третьими лицами для получения выплат по безработице. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 3000%, подчеркнул тогда журнал «Форбс».
Портал отмечает, что американские власти понимали возможность махинаций, но посчитали, что важнее обеспечить деньгами нуждающихся.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/polovina-pandemiynykh-posobiy-po-bezrabotice-v-ssha-okazalas-v-rukakh-moshennikov-portal-1030511303
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