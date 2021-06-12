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Закона.Нет
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10 млн рублей
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danilov 11 Июня 2021 в 16:21:29
Московский суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей по четырём эпизодам, связанным с отказом удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
«422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Telegram по четырём протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России) и всего оштрафовал его на 10 млн рублей», — говорится в публикации.
Также 10 июня суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей.
В мае столичный суд оштрафовал мессенджер на общую сумму 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста.

https://russian.rt.com/russia/news/871597-telegram-shtraf-messendzher
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 12.06.2021 в 00:01:23   # 779637
У Дурова сколько в долларах?
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