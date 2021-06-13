Браконьеры жестоко избили егерей на Шардаринском водохранилище

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danilov 13 Июня 2021 в 12:31:00
«Инспекторы заметили нарушителей на Шардаринском водохранилище. Мужчины в масках глушили рыбу электроудочками. На требование прекратить незаконный промысел, браконьеры устроили беспредел. Шестеро мужчин стали наносить природоохранникам жестокие удары арматурой и веслами. А когда двое егерей упали в воду, стали добивать их электричеством! После все три лодки с подозреваемыми, скрылись с места преступления», - говорится в сообщении в субботу.
Пострадавшие вызвали полицию.
«Один из егерей с травмой головы был госпитализирован. Правоохранители и сотрудники природоохранного ведомства разыскивают подозреваемых. Досудебное расследование проводится по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Им грозит до 10 лет лишения свободы», - сказано в сообщении.
Шесть браконьеров задержаны
Шесть предполагаемых браконьеров задержаны по делу о жестоком избиении егерей на Шардаринском водохранилище, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Туркестанской области.
«В течение двух суток оперативная группа районной полиции провела все необходимые мероприятия по установлению личностей браконьеров. В результате по подозрению в причастности к оказанию сопротивления егерям в 120 км в соседнем Махтаральском районе полицейские задержали шестерых местных жителей», - говорится в распространенном в субботу сообщении.
Как уточнили в ДП, ранее в дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение из Жетысайской районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с телесными травмами.
«На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайской полиции. Установлено, что один из сотрудников частной егерской службы получил телесные повреждения в результате задержания браконьеров, занимавшихся добычей рыбы на Шардаринском водохранилище», - сообщили полицейские.
Досудебное расследование ведется по статье 380 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РК.
https://kaztag.kz/ru/news/shest-predpolagaemykh-brakonerov-zaderzhany-po-delu-o-zhestokom-izbienii-egerey-na-shardare-video
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