Во Франции чеченцы избили чернокожего

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danilov 14 Июня 2021 в 10:06:12
#France #Chechens #brutally #beat a #AfricanAmerican for #trying to #befriend a #Chechen #girl#UFO #ufotwitter #CatsOfTwitter #instacat #catsoftiktok #catsofinstagram #ilonmask #Christian #Judaism #JEWS #Islam #Muslim #Hamas #UN #ISIS #FBI #war #MAFIA #COVID19India #COVID19 pic.twitter.com/TdaR8cjiZW— PIRAT🏴☠️NEWS (@piratnews_com) June 11, 2021
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я вот не пойму - с ней что теперь знакомиться нельзя?
Или это какая-то сверхнация, что аж даже подойти нельзя?
В чем смысл такой немотивированной агрессии?
Цитата: lado от 14.06.2021 10:52:20Внутренние комплексы, средневековый интелект и ментальность. Безнаказанность в РФ, повсеместная любовь и обожание западом во время 1-й и 2-й чеченской.
А ну да, зверье как обычно толпой нападает
Я вот не пойму - с ней что теперь знакомиться нельзя?
Или это какая-то сверхнация, что аж даже подойти нельзя?
В чем смысл такой немотивированной агрессии?
А ну да, зверье как обычно толпой нападает
Я вот не пойму - с ней что теперь знакомиться нельзя?
Или это какая-то сверхнация, что аж даже подойти нельзя?
В чем смысл такой немотивированной агрессии?