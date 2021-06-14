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Закона.Нет
Во Франции чеченцы избили чернокожего
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danilov 14 Июня 2021 в 10:06:12
Негра избили и заставили извиняться, за то, что он пытался познакомиться к чеченской девушкой.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 14.06.2021 в 10:20:18   # 779741
BLM (Black Lives Matter) в помощь... Обычные рядовые французы бьют обычного рядового француза за обычную рядовую француженку... обычное дело. Франция, вспомните - мушкетеры, кардинал Ришелье, король...
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  Hairless 14.06.2021 в 10:34:48   # 779743
Почему-то вот ни разу не жалко этого коренного француза в красных колготках.
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  Zoggyla 14.06.2021 в 11:13:07   # 779746
"Извини, я не хотел с тобой знакомиться"
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  lado 14.06.2021 в 16:52:20   # 779778
А ну да, зверье как обычно толпой нападает
Я вот не пойму - с ней что теперь знакомиться нельзя?
Или это какая-то сверхнация, что аж даже подойти нельзя?
В чем смысл такой немотивированной агрессии?
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  Джимбо 14.06.2021 в 18:50:15   # 779782
Цитата: lado от 14.06.2021 10:52:20
А ну да, зверье как обычно толпой нападает
Я вот не пойму - с ней что теперь знакомиться нельзя?
Или это какая-то сверхнация, что аж даже подойти нельзя?
В чем смысл такой немотивированной агрессии?
Внутренние комплексы, средневековый интелект и ментальность. Безнаказанность в РФ, повсеместная любовь и обожание западом во время 1-й и 2-й чеченской.
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  kubik 14.06.2021 в 19:26:03   # 779787
Это смотря как он хотел познакомиться. Может у него такая манера "знакомства", что его и прибить мало. Вот такой он мультикультурализм.
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