Макака на фонарном столбе устроила переполох в Сарыагаше

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doodles 16 Июня 2021 в 10:34:36
Теперь полицейскими Туркестанской области рассматривается вопрос о привлечении к ответственности владельца обезьяны, передает Polisia.kz.
Инцидент произошел на одной из улиц города Сарыагаш и сразу же попал в Сеть. Очевидцы сняли на видео, как животное устроилось на самом верху фонарного столба.
Стражи порядка выяснили, что хозяин макаки — житель Сарыагаша. Со слов мужчины, когда он перевозил обезьяну, она выбралась из клетки и забралась на столб.
«Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил ее, снова запер в клетку и увез», — говорится в сообщении.
Установлено, что макаку местный житель приобрел в Узбекистане для последующей перепродажи в Казахстане.
В настоящее время полицейские Сарыагашского РОП изучают действия владельца обезьяны, а также соответствующие документы и рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности.
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