 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Макака на фонарном столбе устроила переполох в Сарыагаше
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
doodles 16 Июня 2021 в 10:34:36
Экзотическое животное забралось на высоту фонарного столба. Чтобы заставить макаку спуститься, владелец животного выстрелил в воздух.



Теперь полицейскими Туркестанской области рассматривается вопрос о привлечении к ответственности владельца обезьяны, передает Polisia.kz.

Инцидент произошел на одной из улиц города Сарыагаш и сразу же попал в Сеть. Очевидцы сняли на видео, как животное устроилось на самом верху фонарного столба.

Стражи порядка выяснили, что хозяин макаки — житель Сарыагаша. Со слов мужчины, когда он перевозил обезьяну, она выбралась из клетки и забралась на столб.

«Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил ее, снова запер в клетку и увез», — говорится в сообщении.

Установлено, что макаку местный житель приобрел в Узбекистане для последующей перепродажи в Казахстане.

В настоящее время полицейские Сарыагашского РОП изучают действия владельца обезьяны, а также соответствующие документы и рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 16.06.2021 в 17:45:56   # 779883
Мал ну елы палы как же так то? Знаем что ты энергетик, знаем. Но зачем же напоказ то?
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь