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На 147 человек оформила онлайн-кредиты мошенница из Туркестанской области
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IBM MAC 16 Июня 2021 в 12:17:23
На 147 человек оформила онлайн-кредиты мошенница из Туркестанской области, передает Polisia.kz.

В Департамент полиции Туркестанской области обратились сотрудники одного из банков по факту подозрительной активности при оформлении кредитов. При проверке оперативники пришли к выводу, что имеют место мошеннические действия, жертвами которого могли стать местные жители.

В ДП была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Сложность раскрытия подобных преступлений составляет то, что мошенники могли действовать с территории других стран.

В итоге в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница одной из сел Сайрамского района, которая занимается продажей мясопродуктов. На сегодняшний день судом санкционирован ее арест на два месяца.

Установлено, что подозреваемая в течение последних трех месяцев выманивала данные потерпевших, обещая им социальную помощь на каждого ребенка в размере 50 тысяч тенге. Затем, используя документы доверчивых граждан, аферистка оформляла на их имена онлайн-кредиты. Таким образом, количество потерпевших, обратившихся в полицию на мошеннические действия подозреваемой, составило 147 человек. Все они – местные жители.

– Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Мы не исключаем вероятность того, что количество жертв аферистки может возрасти. Нами выясняются все обстоятельства произошедшего и подсчитывается ущерб, – отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК “Мошенничество в особо крупном размере“. Ведется расследование.

https://polisia.kz/ru/na-147-chelovek-oformila-onlajn-kredity-moshennitsa-iz-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.06.2021 в 13:48:29   # 779872
никакой конспирации, наивные жители, любители бесплатного сыра.
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  Рамзес 16.06.2021 в 14:29:25   # 779876
А может пирамида там была под типа 40%,нужен взнос .Денег нет брали тут же кредит.
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  htmaker 16.06.2021 в 14:34:48   # 779878
Запретить нужно онлайн кредиты, без фактической проверки личности. Это же явная уязвимость для граждан. Со сканами документов на любого могут оформлять кредит.
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  IBM MAC 16.06.2021 в 16:28:19   # 779881
Здесь почему то 147 а так около 400 чел. Говорят Она начала из близких родственников и соседей.
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