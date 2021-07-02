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Закона.Нет
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
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danilov 02 Июля 2021 в 10:49:24
Казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи заражения или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще больше подрывают доверие населения к вакцине.

Настоятельно рекомендуем не нарушать закон!

"Рассказать мне особо нечего. Родители сделали это без моего ведома. Отдали 45 тысяч тенге за три паспорта. В начале мая, еще когда такого ажиотажа не было. А сейчас я хожу и не знаю, как привиться. Хожу и боюсь", - рассказал 26-летний Артем (имя изменено. - Прим.).

Его паспорт вакцинации полный, в приложении Ashyq он отмечен "зеленым" статусом. На вопрос о том, почему он не вакцинировался сам ранее, молодой человек ответил, что хотел дождаться, чтобы вакцина "Спутник V" получила одобрение ВОЗ.

Жамиле (имя изменено. - Прим.) понадобилась справка о вакцинации, чтобы ее пустили на работу.

"Я купила за 20 тысяч тенге. В мае пришла на "первую" дозу, в июне на "вторую". Процесс проходит так. Сначала договаривалась. Они сказали, что необходимо приехать. Я зашла в процедурную, они просто укололи, а содержимое вылили в ведро. Затем я отсидела положенное время после вакцины, и все. Со второй дозой аналогично. За каждую заплатила по 10 тысяч тенге", - поделилась Жамиля.

По ее словам, кроме медсестры, никто о подделке не знал. Теперь девушка также ходит с "зеленым" статусом в Ashyq.

"Я за вакцинацию, но через год-полтора. Я против принуждения. В таком вопросе не стоит торопиться. Мне пришлось из-за требования на работе. (...) Медсестра, которая мне помогла, сама не верит в вакцину. Она говорила, что, когда начали заставлять, практически все поступили так же, как и я", - отметила девушка.

Еще одна казахстанка рассказала, что паспорт вакцинации купили ее мама и сестра. Причем им делать вакцину было необязательно.

"У них есть бутик. Мама моя на пенсии. Ей и не положено. Сестра кормит ребенка, ей тоже нельзя. Но все равно владелец помещения поставил условие, пригрозил закрыть бутик. Они решили купить. По пять тысяч тенге. Это недорого", - рассказала Айман (имя изменено. - Прим.).

Алматинка Асель (имя изменено. - Прим.) работает офис-менеджером в компании. Ее руководство пригрозило сотрудникам увольнением в случае отказа от вакцинации.

"Официально, конечно, не объявляли, но намекали. Потом говорили, что невакцинированные будут отправлены на удаленку с сокращением зарплаты. И тогда пришлось начать думать, где брать паспорт вакцинации или хотя бы медотвод. Поспрашивала у друзей. Кто-то говорил, что на барахолке продают в одном месте. Я позвонила, а там уже прикрыли их. Потом через знакомого нашла. Отдала 20 тысяч тенге. Не знаю, как они сделали, но паспорт у меня теперь есть", - поделилась девушка.

В приложении Ashyq девушка отмечена "синим" статусом, однако на работе ее паспорт вакцинации приняли.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kupila-20-tyisyach-govoryat-kazahstantsyi-poddelavshie-442002/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 02.07.2021 в 11:16:01   # 780825
И потом начнется самое веселье, когда кто-то из купивших паспорт заболеет или не приведи всевышний умрет. Тогда будет ор о том что гребаный спутник все только усугубляет и что люди после него заболевают и умирают.
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  мартин 02.07.2021 в 11:27:11   # 780826
Ради эксперемента, в банковском приложении хом банка кнопка ашик, попытался зарегить куар код свой российский, выдает не зарегистрирован. Ну хоть статус синий
Такшто российский в кз не канает.
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  Directrix 02.07.2021 в 11:59:36   # 780827
Данилов а где надпись внизу "на правах рекламы, спонсор институт Гамалеи"?
Вот х.. вам, а не прививка. Это мой выбор и всё тут! Завтра скажут что у акима член волшебный, от всех болезней помогает и кто не целовал тому хлеб продавать не будут. И все -"Спасибо акиму за член его волшебный!!!" Дурдом
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  Reanimator 02.07.2021 в 12:40:21   # 780828
На самом деле уже вскрываются факты, где псевдопривитые заболели тяжело и уже в состоянии «лучше рассказать правду», чтобы правильно лечили, признаются, что не были привиты, а купили Паспорта прививок. Это очень серьезная проблема, когда врач, считая, что человек был привит, использует иную, ненамеренно неверную тактику по применению лекарств и дозировок...
Не буду говорить про то, что это негативно сказывается на уровне доверия к тем или иным вакцинам среди сомневающихся - и так очевидно. Но, куда страшнее именно ситуации, когда такие псевдопривитые все таки заражаются и попадают в больницы...
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  Reanimator 02.07.2021 в 12:42:42   # 780829
Очень грустно, а порой крайне обидно, когда эти люди и их родственники, зная свою правду, но умалчивающие об этом, обвиняют врачей в некомпетентности и халатности, глядя им прямо в глаза
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  СССР 02.07.2021 в 12:52:13   # 780830
кажется эту страну погубит не коррупция, а её собственные граждане долбоёбы антиваксеры
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  Reanimator 02.07.2021 в 12:54:17   # 780831
Цитата: СССР от 02.07.2021 06:52:13
кажется эту страну погубит не коррупция, а её собственные граждане долбоёбы антиваксеры

Я сейчас написал не о Казахстане или России. По всем странам подобное происходит: где-то больше, где-то меньше. Так что не нужно политизировать этот вопрос, пожалуйста
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  Panasonic 02.07.2021 в 13:15:06   # 780834
Цитата: Directrix от 02.07.2021 05:59:36
Завтра скажут что у акима член волшебный, от всех болезней помогает и кто не целовал тому хлеб продавать не будут.
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