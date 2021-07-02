"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации

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danilov 02 Июля 2021 в 10:49:24
Отметим, подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи заражения или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще больше подрывают доверие населения к вакцине.
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"Рассказать мне особо нечего. Родители сделали это без моего ведома. Отдали 45 тысяч тенге за три паспорта. В начале мая, еще когда такого ажиотажа не было. А сейчас я хожу и не знаю, как привиться. Хожу и боюсь", - рассказал 26-летний Артем (имя изменено. - Прим.).
Его паспорт вакцинации полный, в приложении Ashyq он отмечен "зеленым" статусом. На вопрос о том, почему он не вакцинировался сам ранее, молодой человек ответил, что хотел дождаться, чтобы вакцина "Спутник V" получила одобрение ВОЗ.
Жамиле (имя изменено. - Прим.) понадобилась справка о вакцинации, чтобы ее пустили на работу.
"Я купила за 20 тысяч тенге. В мае пришла на "первую" дозу, в июне на "вторую". Процесс проходит так. Сначала договаривалась. Они сказали, что необходимо приехать. Я зашла в процедурную, они просто укололи, а содержимое вылили в ведро. Затем я отсидела положенное время после вакцины, и все. Со второй дозой аналогично. За каждую заплатила по 10 тысяч тенге", - поделилась Жамиля.
По ее словам, кроме медсестры, никто о подделке не знал. Теперь девушка также ходит с "зеленым" статусом в Ashyq.
"Я за вакцинацию, но через год-полтора. Я против принуждения. В таком вопросе не стоит торопиться. Мне пришлось из-за требования на работе. (...) Медсестра, которая мне помогла, сама не верит в вакцину. Она говорила, что, когда начали заставлять, практически все поступили так же, как и я", - отметила девушка.
Еще одна казахстанка рассказала, что паспорт вакцинации купили ее мама и сестра. Причем им делать вакцину было необязательно.
"У них есть бутик. Мама моя на пенсии. Ей и не положено. Сестра кормит ребенка, ей тоже нельзя. Но все равно владелец помещения поставил условие, пригрозил закрыть бутик. Они решили купить. По пять тысяч тенге. Это недорого", - рассказала Айман (имя изменено. - Прим.).
Алматинка Асель (имя изменено. - Прим.) работает офис-менеджером в компании. Ее руководство пригрозило сотрудникам увольнением в случае отказа от вакцинации.
"Официально, конечно, не объявляли, но намекали. Потом говорили, что невакцинированные будут отправлены на удаленку с сокращением зарплаты. И тогда пришлось начать думать, где брать паспорт вакцинации или хотя бы медотвод. Поспрашивала у друзей. Кто-то говорил, что на барахолке продают в одном месте. Я позвонила, а там уже прикрыли их. Потом через знакомого нашла. Отдала 20 тысяч тенге. Не знаю, как они сделали, но паспорт у меня теперь есть", - поделилась девушка.
В приложении Ashyq девушка отмечена "синим" статусом, однако на работе ее паспорт вакцинации приняли.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kupila-20-tyisyach-govoryat-kazahstantsyi-poddelavshie-442002/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Такшто российский в кз не канает.
Вот х.. вам, а не прививка. Это мой выбор и всё тут! Завтра скажут что у акима член волшебный, от всех болезней помогает и кто не целовал тому хлеб продавать не будут. И все -"Спасибо акиму за член его волшебный!!!" Дурдом
Reanimator 02.07.2021 в 12:40:21 # 780828
Не буду говорить про то, что это негативно сказывается на уровне доверия к тем или иным вакцинам среди сомневающихся - и так очевидно. Но, куда страшнее именно ситуации, когда такие псевдопривитые все таки заражаются и попадают в больницы...
Reanimator 02.07.2021 в 12:42:42 # 780829
Reanimator 02.07.2021 в 12:54:17 # 780831
Цитата: СССР от 02.07.2021 06:52:13
кажется эту страну погубит не коррупция, а её собственные граждане долбоёбы антиваксеры
кажется эту страну погубит не коррупция, а её собственные граждане долбоёбы антиваксеры
Я сейчас написал не о Казахстане или России. По всем странам подобное происходит: где-то больше, где-то меньше. Так что не нужно политизировать этот вопрос, пожалуйста
Цитата: Directrix от 02.07.2021 05:59:36
Завтра скажут что у акима член волшебный, от всех болезней помогает и кто не целовал тому хлеб продавать не будут.
Завтра скажут что у акима член волшебный, от всех болезней помогает и кто не целовал тому хлеб продавать не будут.