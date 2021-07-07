В России борются с поддельными прививочными сертификатами …

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danilov 07 Июля 2021 в 12:00:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Reanimator 07.07.2021 в 12:06:52 # 781134
Да, проблема имеет место быть. Однако, объективности ради стоит добавить, что аналогичная ситуация сложилась во всем мире: человек везде одинаков в стремлении схитрить, обойти, хапнуть... Разница лишь в законах и их применении
Цитата: Reanimator от 07.07.2021 06:06:52
Когда вы последний раз смотрели положительные новости от EuroNews о России и всем, что с ней связано?
Да, проблема имеет место быть. Однако, объективности ради стоит добавить, что аналогичная ситуация сложилась во всем мире: человек везде одинаков в стремлении схитрить, обойти, хапнуть... Разница лишь в законах и их применении
Когда вы последний раз смотрели положительные новости от EuroNews о России и всем, что с ней связано?
Да, проблема имеет место быть. Однако, объективности ради стоит добавить, что аналогичная ситуация сложилась во всем мире: человек везде одинаков в стремлении схитрить, обойти, хапнуть... Разница лишь в законах и их применении
А когда в расее последний раз происходили положительные события? Что бы внести это в новости.
Цитата: Джимбо от 07.07.2021 06:15:53
Боюсь представить сколько у нас купленных сертификатов.
Боюсь представить сколько у нас купленных сертификатов.
у нас уже попались и будут отвечать по УК
Цитата: Walter от 07.07.2021 07:36:36
А когда в расее последний раз происходили положительные события? Что бы внести это в новости.
А когда в расее последний раз происходили положительные события? Что бы внести это в новости.
"В России" вы хотите сказать...
А что вы считаете хорошими новостями?
Учения в японском море хорошая новость?
А когда в расее последний раз происходили положительные события? Что бы внести это в новости.К примеру, Quote:
“Силовые машины” создали рабочую тихоходную турбину для АЭС https://teknoblog.ru/2021/07/02/112453
Пт, 2 июля 2021
На Ленинградском Металлическом заводе (ЛМЗ, филиал Силмаша) успешно прошли испытания головного образца отечественной тихоходной турбины мощностью 1 255 МВт. Об этом сообщила пресс-служба компании “Силовые машины”.
...
Пт, 2 июля 2021
На Ленинградском Металлическом заводе (ЛМЗ, филиал Силмаша) успешно прошли испытания головного образца отечественной тихоходной турбины мощностью 1 255 МВт. Об этом сообщила пресс-служба компании “Силовые машины”.
...
Quote:
Энергия будущего
Как в Петербурге создают новые сверхмощные турбины для электростанций https://www.fontanka.ru/longreads/69748119/
Эксперты считают, что в ближайшие 25 лет доля атомной энергии в энергобалансе России вырастет до 25% — по итогам 2019 года она составляла 19%. Многие страны также заявляют о планах по развитию этой отрасли энергетики. Что для этого требуется? Строить новые атомные электростанции и модернизировать имеющиеся, оснащая их современным оборудованием. В России на сегодняшний день крупнейшими производителями основного генерирующего оборудования являются петербургские предприятия: на ЛМЗ изготавливают практически все типы турбин для атомных, тепловых, и гидравлических электростанций, а на «Электросиле» производят генераторы. Сейчас Ленинградский Металлический завод завершает работу над головным образцом тихоходной турбины для АЭС большой мощности — новой для завода и перспективной для поставок (в том числе, на экспорт).
...
Как в Петербурге создают новые сверхмощные турбины для электростанций https://www.fontanka.ru/longreads/69748119/
Эксперты считают, что в ближайшие 25 лет доля атомной энергии в энергобалансе России вырастет до 25% — по итогам 2019 года она составляла 19%. Многие страны также заявляют о планах по развитию этой отрасли энергетики. Что для этого требуется? Строить новые атомные электростанции и модернизировать имеющиеся, оснащая их современным оборудованием. В России на сегодняшний день крупнейшими производителями основного генерирующего оборудования являются петербургские предприятия: на ЛМЗ изготавливают практически все типы турбин для атомных, тепловых, и гидравлических электростанций, а на «Электросиле» производят генераторы. Сейчас Ленинградский Металлический завод завершает работу над головным образцом тихоходной турбины для АЭС большой мощности — новой для завода и перспективной для поставок (в том числе, на экспорт).
...
Цитата: Walter от 07.07.2021 07:37:19Всех поймали?
у нас уже попались и будут отвечать по УК
Цитата: Джимбо от 07.07.2021 06:15:53
Боюсь представить сколько у нас купленных сертификатов.
Боюсь представить сколько у нас купленных сертификатов.
у нас уже попались и будут отвечать по УК
Quote:
7 ИЮЛ,
В Калининграде за продажу фальшивых документов о вакцинации задержана работник поликлиники https://tass.ru/proisshestviya/11846113?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
За поддельный документ администратор требовала от полутора до 3,5 тыс. рублей
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Администратор поликлиники задержана в Калининграде за продажу поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при содействии Министерства здравоохранения регионального правительства задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра. Она подозревается в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19", - сказала она.
По словам Волк, установлено, что женщина по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации от коронавируса с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.
"За поддельный документ администратор требовала от полутора до 3,5 тыс. рублей. В настоящее время полицейские располагают сведениями о том, что ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек.
...
В Калининграде за продажу фальшивых документов о вакцинации задержана работник поликлиники https://tass.ru/proisshestviya/11846113?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
За поддельный документ администратор требовала от полутора до 3,5 тыс. рублей
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Администратор поликлиники задержана в Калининграде за продажу поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при содействии Министерства здравоохранения регионального правительства задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра. Она подозревается в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19", - сказала она.
По словам Волк, установлено, что женщина по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации от коронавируса с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.
"За поддельный документ администратор требовала от полутора до 3,5 тыс. рублей. В настоящее время полицейские располагают сведениями о том, что ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек.
...
Цитата: старик от 07.07.2021 15:28:36
Для некоторых людей разрушительные сели являются хорошей новостью.
Для некоторых людей разрушительные сели являются хорошей новостью.
Некоторые люди это кто? Конкретика нужна?
Цитата: GoodZone от 07.07.2021 08:32:06
"В России" вы хотите сказать...
А что вы считаете хорошими новостями?
Учения в японском море хорошая новость?
Цитата: Walter от 07.07.2021 07:36:36
А когда в расее последний раз происходили положительные события? Что бы внести это в новости.
А когда в расее последний раз происходили положительные события? Что бы внести это в новости.
"В России" вы хотите сказать...
А что вы считаете хорошими новостями?
Учения в японском море хорошая новость?
В расеи! Ну для таких как ты недоумков учения это конечно отличная новость. Но учения это расходы страны причем очень огромные. Это пенсии детские пособия медицина и наука секвестированные. Для расеи это большой удар.
Кстати, что один из них напишет про аналогичные из описанных последствия казахстанских учений?
Кстати, о науке: как без нее обожаемые им "рассияне" умудряются не только оружие производить, но и турбины для своей атомной отрасли разрабатывать?