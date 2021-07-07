В России борются с поддельными прививочными сертификатами …

Когда вы последний раз смотрели положительные новости от EuroNews о России и всем, что с ней связано?Да, проблема имеет место быть. Однако, объективности ради стоит добавить, что аналогичная ситуация сложилась во всем мире: человек везде одинаков в стремлении схитрить, обойти, хапнуть... Разница лишь в законах и их применении