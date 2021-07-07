Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане

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danilov 07 Июля 2021 в 16:07:05
"Совместно с правоохранительными органами специалисты агентства в ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявили компанию Finiko, которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности. В частности, аккаунты данной организации продвигаются в Instagram", - сообщили в агентстве.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность Finiko как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества".
"Агентство информирует граждан Казахстана об опасности инвестирования и установления договорных отношений с компанией Finiko, перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег. Finiko предлагает пользователям покупку криптовалюты и иных инвестиционных инструментов на платформе Сyfron Сapital OÜ. Это игровая платформа, которая имитирует ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашением обязательств и инвестированием. СYFRON (CFR) - криптовалюта, в которой якобы осуществляются расчеты - не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Таким образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную инвестиционную компанию, а в симуляцию", - объяснили в агентстве.
Тем не менее при использовании этой игровой платформы компания обещает вкладчикам выплату дохода по ставке 1-1,2 процента в день, что соответствует завышенному уровню доходности в годовом исчислении, превышающем до 43 раз среднерыночную ставку по тенговым депозитам населения.
"Finiko также предлагает погашение потребительских и ипотечных кредитов. Компания обязуется заплатить всю сумму по кредиту участника, в случае если он внес 35 процентов от суммы долга. Аналогичные условия предлагаются при приобретении автомобиля и недвижимости: взнос не менее 35 процентов от стоимости имущества, и через 3-4 месяца компания обещает приобрести его и передать в собственность участнику.
Компания также обещает завышенную доходность за счет фиктивных кешбэк-карт, которые предлагают возврат денег до 25 процентов на любые покупки и 6 процентов вознаграждения на остаток средств ежемесячно при бесплатном обслуживании. Кроме того, в рамках данной карты якобы действует реферальная программа, предлагающая повышенный процент кешбэка от 1 до 10 процентов за привлечение от 1 до 5 человек. Отметим, что по заявлению Finiko кешбэк-карточка создана в сотрудничестве с MasterCard. Однако Finiko отсутствует в списке партнеров MasterCard", - сообщили в ведомстве.
Как пояснили специалисты, компания не использует специальные расчетные счета в банках.
"Для проведения мошеннических операций она принимает деньги исключительно в наличной форме либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошелек, Яндекс-деньги, Easy Pay, PayPal и другие. Таким образом, участники не могут отследить, куда именно направляются их вложенные средства", - отметили они.
По факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в сумму более 80 миллионов рублей. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года компания на территории Татарстана и других субъектов России привлекала средства физических лиц якобы для их инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту. На сайте российского Центробанка Finiko значится в списке компаний с признаками "финансовой пирамиды".
Компания не относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств.
В агентстве предупредили казахстанцев, что привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг - брокеры-дилеры и управляющие компании.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/finiko-priznali-finansovoy-piramidoy-v-kazahstane-442455/
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