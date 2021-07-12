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Закона.Нет
Возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko
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danilov 13 Июля 2021 в 13:25:15
По данным прокуратуры Алматы, деятельность компании незаконна.
Граждане, пострадавшие от преступных действий компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований Алматы по номеру +7 701 888 82 06.
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