Түркістан, Түлкістан, Күлкістан

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danilov 14 Июля 2021 в 09:58:53
Жил был парень Галым. Он инвалид второй группы, но ходить с протянутой рукой не научился. Кровь предков протестует. Открыл строительное ТОО, участвует в тендерах, строит, кормит себя и тех, кто ему доверился. Как то подрядился на работы по строительству "дворца школьников" в Туркестане. Заключил договор с генподрядчиком ТОО "Кулагер", выполнил все работы и получил... кукиш с маслом. Ему не хотят платить по той причине, что Кулагер находится на стадии предбанкротства (реабилитации) и должен более 13 миллиардов туево куче фирм (более 40), в том числе Қазақ темір жолы, Тенгри банк, банк РБК....Спрашивается, почему Кулагеру дали генродряд на строительство "дворца школьников"? Чтобы он и дальше продолжал разорять средние и малые строительные фирмы? Ларчик открывается просто: говорят, что за данным ТОО "Кулагер" стоит какой то сенатор и он не даёт потонуть фирме и вот таким хитрым, а на мой взгляд откровенно преступным образом, кидают всех подряд, в интересах маленькой кучки сволочей. Если это правда, то я прошу данному сенатору открыть личико и выйти с нами на баттл. Да, конечно, силы не равные, но мы призовём на помощь всё здоровое сообщество страны, в первую очередь моих коллег адвокатов.
На объекте "дворец школьников" города Туркестан "Кулагер" задолжал огромному количеству фирм, откровенно не хочет подписывать акты сверок и выполненных работ. Директор ТОО "Кулагер" некто Жыргабаев Б. заключает со всеми подряд договора, затем откровенно посылает всех... встать в очередь за расчётом, который они никогда не получат, так как старый долг огромен и растёт. Согласно закона, компания, которая находится на стадии реабилитации, обязана погасить свои старые долги из полученной прибыли, а не из кошелька новых лохов-подрядчиков. В нашем случае создаётся пирамида, где последующий лох должен покрыть долги предыдущих лохов, за минусом чаевых в карман учредителей ТОО "Кулагер".
Сегодня Галым с грустью в глазах и голосе спросил меня: есть ли смысл бороться за свои кровно заработанные? Я твёрдо ответил ему: есть. Но мои слова не убедили его, слишком большой пессимизм в настроениях наших людей, которых кидают, дурят всевозможные "рога и копыта", число которых стремительно растёт. Люди не хотят работать, потому что нет гарантии достойной оплаты и торжества закона.
Галым, выше голову. Давай сомкнём наши честные ряды и сообща набьём морды кулагеровцам и всем, кто стоит за ними. Терпению народа приходит конец. Страна превращается в большой "кулагер". Этим негодяям плевать, что у тебя долги по зарплате, по налогам, перед банками, им плевать, что ты разорён, что продаёшь последнее, чтобы в глазах своих рабочих остаться порядочным человеком.
Хочу обратиться к антикору, департаменту экономических расследований, акиму Туркестанской области. Возьмите дело в производство. Ко мне обратилось множество компаний, кому не хочет платить ТОО "Кулагер". Всю информацию мы предоставим.
Есть предел насилию тиранов,
И если все испробованы средства,
Тогда разящим остаётся меч.
Дж. Байрон
Еркин Кахаров
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