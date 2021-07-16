World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане

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danilov 16 Июля 2021 в 10:57:09
Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting.
"Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других.
В свою очередь данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков", - рассказали в ведомстве.
Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в деятельности World Business Consulting установлены признаки финпирамиды. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/world-business-consulting-priznali-finansovoy-piramidoy-443300/
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