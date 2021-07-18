Организаторы финансовой пирамиды выманили у людей миллиарды и исчезли

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Июля 2021 в 19:52:14
О жалобе в полицию на своих партнёров по «Финико» Доронин рассказал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Он заявил, что партнёры исчезли и перестали выходить с ним на связь.
Сейчас выплаты вкладчикам «Финико» приостановлены. Но Доронин уверяет, что это вынужденная мера. Как утверждает организатор пирамиды, все выплаты возобновятся, после того как клиенты выполнят определённые требования, в частности, предоставят документы, доказывающие законное происхождение внесённых на счёт средств.
По словам Доронина, он пытается делать всё, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. При этом основатель спортивно-развлекательного ресурса «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал, что Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и сменил имя — теперь его якобы зовут Онур Амик.
Сооснователи «Финико» рассказали о пропавших средствах компании
Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович рассказали о том, куда пропали средства инвесторов в компанию «Финико». Об этом стало известно от казанского блогера Андрея Алистарова.
Партнеры Кирилла Доронина вышли в прямой эфир в Instagram и поделились историей, куда же делись средства компании «Финико». Оказалось, что Доронин направился в Турцию для открытия новых филиалов в еще трех странах. Спустя время он связался с Сабировыми и Зыгмунтовичем и попросил их перевести все средства, которые предполагалось направить на торги криптовалютой. Цель он не обозначил, однако через несколько часов Доронин рассказал своим партнерам, что его поймали бандиты с ножами и автоматами и угрожали.
«Вы верите в это?», — написал Алистаров у себя в аккаунте.
Комментарии, по рейтингу, по дате