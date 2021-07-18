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Закона.Нет
Организаторы финансовой пирамиды выманили у людей миллиарды и исчезли
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danilov 18 Июля 2021 в 19:52:14
Один из основателей казанской компании «Финико», которую Банк России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин написал заявление в полицию на своих партнёров Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова. Ранее бизнесмен сам стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, организаторы пирамиды незаконно привлекли от вкладчиков огромную сумму денег. По оценкам экспертов, с момента запуска пирамиды, ей удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

О жалобе в полицию на своих партнёров по «Финико» Доронин рассказал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Он заявил, что партнёры исчезли и перестали выходить с ним на связь.

Сейчас выплаты вкладчикам «Финико» приостановлены. Но Доронин уверяет, что это вынужденная мера. Как утверждает организатор пирамиды, все выплаты возобновятся, после того как клиенты выполнят определённые требования, в частности, предоставят документы, доказывающие законное происхождение внесённых на счёт средств.

По словам Доронина, он пытается делать всё, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. При этом основатель спортивно-развлекательного ресурса «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал, что Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и сменил имя — теперь его якобы зовут Онур Амик.

Сооснователи «Финико» рассказали о пропавших средствах компании

Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович рассказали о том, куда пропали средства инвесторов в компанию «Финико». Об этом стало известно от казанского блогера Андрея Алистарова.

Партнеры Кирилла Доронина вышли в прямой эфир в Instagram и поделились историей, куда же делись средства компании «Финико». Оказалось, что Доронин направился в Турцию для открытия новых филиалов в еще трех странах. Спустя время он связался с Сабировыми и Зыгмунтовичем и попросил их перевести все средства, которые предполагалось направить на торги криптовалютой. Цель он не обозначил, однако через несколько часов Доронин рассказал своим партнерам, что его поймали бандиты с ножами и автоматами и угрожали.

«Вы верите в это?», — написал Алистаров у себя в аккаунте.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 18.07.2021 в 20:59:58   # 781738
Сколько дебилов не учи, они все равно верят.
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  Джимбо 18.07.2021 в 21:15:07   # 781739
Удивляет другое. Правительство знает что это пирамида. Нац банк знает, финики знают, НО НИКТО НИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ что б предотвратить незаконную деятельность. Даже имена всех организаторов известны. А потом нам такие статейки пишут СМИ, когда уже все закончилось. Кто потеряет свое кресло? Кто допустил? Кто ответственный? Миллиарды собрали. Это пиздец и испанский стыд.
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