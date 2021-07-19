Токаев о поддельных паспортах вакцинации: «Речь идет о национальной безопасности страны»

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danilov 19 Июля 2021 в 16:43:34
Президент затронул вопрос подделки паспортов вакцинации.
«Еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации – подложные паспорта вакцинации. Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует ее продолжить.
Поручаю создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения», - заявил Глава государства.
К.Токаев поручил «ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации».
«Речь идет о национальной безопасности страны», - сказал Президент.
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В последнее время резко возросло количество людей, инфицированных коронавирусом. Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании Правительства. В то время Правительство заявило, что все под контролем. Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Ситуация в столице особенно тяжелая. Большинство регионов находятся в красной зоне. Число пациентов с тяжелыми и очень серьезными заболеваниями растет с каждым днем. К сожалению, мы теряем своих граждан, - начал президент.
Глава государства сказал, что в связи с этим нужно принимать срочные меры. Необходимо разработать план работы и реализовать его.
Он отметил, что мировой опыт показывает, что невозможно остановить вирус. Главная цель властей - не допустить увеличения количества тяжелобольных, спасти жизни. В этом поможет массовая вакцинация. На сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек. Но несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная.
Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на "тройку", - говорит президент.
По его словам, нужно срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом следует учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить, так сказать, "температуру".
В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их.
В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы "упертых" антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей, - заявил глава государства.
Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник лайт" на казахстанских фармплощадках. Он поручил ускорить регистрацию во Всемирной организации здравоохранения вакцины QazVac. Президент добавил, что важно также организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран.
Глава государства поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.
Он поручил упростить включение объектов бизнеса к программе Ashyq.
По его словам, следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи. Персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что завтра Курбан айт, но в связи с эпидситуацией следует избегать массового скопления людей. Правительство должно держать этот вопрос на особом контроле и обеспечить максимальную безопасность.
Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо – дети. Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой опасности – вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем, - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников беречь свое здоровье, беречь родных и близких. По словам президента, Правительство и руководители регионов должны выполнить все поставленные задачи в месячный срок.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 19.07.2021 в 17:22:07 # 781778
Не надо заставлять людей. Снимите карантин, дайте людям двигаться. Они сами приползут делать прививки когда пол страны вымрет. Люди плнимающие ситуацию сделают прививку. А вы загоняете людей в угор, понятное дело люди сопративляются. Печально все это. Печально. Многие страны не в состоянии закупить вакцину. Ее у них нет, а нам даже выбор как в лучшем супермаркете. Не хотят делать.
Объясните людям, что такими темпами завтра им никто не поможет и они буду умирать на улице перед дверьми заполненных больниц.
И все равно пофиг. Поооооолный базар народа. Как буд то назло все пришли сегодня на базар.
В общем все как всегда. Ни логики ни дисциплины.
Тиктокеров слать лесом.
Quote:
Не надо заставлять людей. Снимите карантин, дайте людям двигаться. Они сами приползут делать прививки когда пол страны вымрет.
Жги, Господь!
Цитата: Skype от 19.07.2021 16:23:12
Можно сравнить побочки от прививки и от ковида, ну и сделать свой выбор.
Тиктокеров слать лесом.
Можно сравнить побочки от прививки и от ковида, ну и сделать свой выбор.
Тиктокеров слать лесом.
Вариант. Собрать местных ваксеров, антиваксеров и переболевших. И сравнить в узком титусном кругу. С себя могу начать. Не болел. Ни я и никто в семье. Жена получила обе дозы (медик), никаких побочек. У меня первая, ничего не случилось, только место укола пару дней слегка болело. 25-го вторая. Делал не с испугу, просто решил осознанно.