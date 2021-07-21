Женщины-антиваксеры напали на чиновников минздрава

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Софруджу 21 Июля 2021 в 09:44:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.07.2021 в 15:52:37 # 781861
В данном проблемном вопросе я поддерживаю религиозно настроенных граждан. У них конкретно воспитывается чувство терпения и сдержанности (сабырлық)
Цитата: alpha_portal от 21.07.2021 09:52:37
Вот она - адекватность антиваксеров. Ни позицию обосновать, ни диалог построить. Когда нет аргументов в ход идут кулаки. Хорошо прорекламмировали себя
Вот она - адекватность антиваксеров. Ни позицию обосновать, ни диалог построить. Когда нет аргументов в ход идут кулаки. Хорошо прорекламмировали себя
А вам заваксерам не достаточно просто желание людей не прививаться? Или у них не может быть такого права? Что такого грандиозного за последние 20 лет сделала Россия, чтобы я смог доверить свою жизнь их вакцине? Нас травят химией и пальмовым маслом, наши реки отравляют, а нам говорят что во всем виноваты лошади которые туда ссут. За все 30 лет независимости, государству было пох на меня и мою семью, пох на моих онкобольных родственников, она срет с высокой колокольни на тяжелобольных детей (собираем всей страной СМС-ками). Но вдруг здесь, они очень забеспокоились о мне, прям аж противно. Скажите почему я им именно сейчас должен доверять?