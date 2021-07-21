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Женщины-антиваксеры напали на чиновников минздрава
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Софруджу 21 Июля 2021 в 09:44:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 21.07.2021 в 15:16:17   # 781860
Ну, насчёт не наказывать это зря по 15 суток точно заслужили.
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  alpha_portal 21.07.2021 в 15:52:37   # 781861
Вот она - адекватность антиваксеров. Ни позицию обосновать, ни диалог построить. Когда нет аргументов в ход идут кулаки. Хорошо прорекламмировали себя
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  Бекел 21.07.2021 в 15:58:55   # 781862
Господи, где я живу . А ведь через 10-15 лет количество образованных, воспитанных интеллигентных людей в разы уменьшатся в нашей стране.
В данном проблемном вопросе я поддерживаю религиозно настроенных граждан. У них конкретно воспитывается чувство терпения и сдержанности (сабырлық)
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  Софруджу 21.07.2021 в 16:54:02   # 781867
Есть два сумасшествия. 1. Неадекватные многодетные мамки, лишённые всякой социальной ответственности. Мы ничего не слышали про планирование семьи, а вы содержите наших детей. 2. Неадекватные антиваксеры. И тут два сумасшествия соединились вместе
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  Directrix 21.07.2021 в 20:44:21   # 781869
Цитата: alpha_portal от 21.07.2021 09:52:37
Вот она - адекватность антиваксеров. Ни позицию обосновать, ни диалог построить. Когда нет аргументов в ход идут кулаки. Хорошо прорекламмировали себя

А вам заваксерам не достаточно просто желание людей не прививаться? Или у них не может быть такого права? Что такого грандиозного за последние 20 лет сделала Россия, чтобы я смог доверить свою жизнь их вакцине? Нас травят химией и пальмовым маслом, наши реки отравляют, а нам говорят что во всем виноваты лошади которые туда ссут. За все 30 лет независимости, государству было пох на меня и мою семью, пох на моих онкобольных родственников, она срет с высокой колокольни на тяжелобольных детей (собираем всей страной СМС-ками). Но вдруг здесь, они очень забеспокоились о мне, прям аж противно. Скажите почему я им именно сейчас должен доверять?
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