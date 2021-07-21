В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 млн. тенге

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danilov 21 Июля 2021 в 17:43:35
В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды «LV Force» в городах Шымкент, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях.
В финансовую пирамиду было вовлечено более 2000 доверчивых граждан. Ущерб составил свыше 450 млн. тенге.
В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на 2 месяца.
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/232204?lang=ru