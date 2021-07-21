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В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 млн. тенге
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danilov 21 Июля 2021 в 17:43:35
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «LV Force».

В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды «LV Force» в городах Шымкент, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях.

В финансовую пирамиду было вовлечено более 2000 доверчивых граждан. Ущерб составил свыше 450 млн. тенге.

В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на 2 месяца.

https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/232204?lang=ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 21.07.2021 в 19:07:12   # 781868
Пока дураки будут нести деньги в подобные организации - им конца не будет.
А все почему? Отсутствие финансовой грамотности.
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