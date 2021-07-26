16 человек приговорены к различным годам лишения свободы по делу о взрывах в Арыси

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danilov 26 Июля 2021 в 19:05:40
Прокуроры просили назначить подсудимым наказание от 4 до 10 лет лишения свободы, а гражданские иски оставить без рассмотрения.
Большинство потерпевших разрешение дела оставили на усмотрение суда.
Подсудимые и адвокаты просили оправдать обвиняемых и прекратить уголовное дело.
Виновными признаны руководящие составы Министерства обороны республики и воинской части в халатном отношении к службе (ст.453 ч.2 УК), а именно в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей, и нарушении правил обращения с боеприпасами (ст.462 ч.3 УК).
За хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны (ст.189 ч.4 п.2) УК) к 7 и 10 годам лишения свободы осуждены руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Им назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.
Гражданские иски оставлены без рассмотрения, с оставлением права обращения в порядке гражданского судопроизводства ввиду наличия споров между собственниками и подрядными организациями, проводившими ремонтные работы.
Приговор не вступил в законную силу. В случае несогласия с ним, стороны вправе подать жалобу в вышестоящий суд (ст.31 УПК).
Уголовное дело состояло из 550 томов.
Потерпевшими по делу проходило 1 473 человек.
Ввиду большого количества участников и необходимости соответствующего тому зала судебных заседаний суд рассматривал дело в режимном объекте – войсковой части, допуск граждан на территорию которого возможен лишь с разрешения ее командования.
Не представлялась техническая возможность и онлайн-подключение к оглашению приговора: из-за непосредственной близости от воинской части учреждения уголовно-исполнительной системы, которое использует специальное оборудование, подавляющее сигналы сотовой связи.
Пресс-служба Военного суда Шымкентского гарнизона
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Не представлялась техническая возможность и онлайн-подключение к оглашению приговора: из-за непосредственной близости от воинской части учреждения уголовно-исполнительной системы, которое использует специальное оборудование, подавляющее сигналы сотовой связи.- было бы желание,отключить на несколько часов глушилку не не? не судьба?