Оскорбившему россиян комику вручили постановление о явке в прокуратуру

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GoodZone 29 Июля 2021 в 14:26:36
Мирзализаде обязали явиться в прокуратуру, так как его действия могут быть расценены как правонарушение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает «Пятый канал».
Отмечается, что в ходе проведения судебного психолого-лингвистического исследования записи выступления юмориста было установлено, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Кроме того, в его выступлении нашли признаки пропаганды «неполноценности» россиян.
Скандал вокруг молодого комика разразился после шутки артиста про «любовь» русских к фекалиям: в своем монологе стендапер заявил о расизме арендодателей, которые, по его словам, сдают жилье «только славянам»; после долгих поисков ему удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями прежних, якобы русских съемщиков.
Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение.
«В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – рассказывал комик на одном из своих выступлений.
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