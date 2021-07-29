Экс-чиновника обвинили в краже 240 млн тенге в Туркестанской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Июля 2021 в 16:15:06
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области, где проходит процесс, сообщили, что похищенные деньги предназначались для питания детей-спортсменов во время их командировки на различные соревнования.
"Суть обвинения такова: эти деньги были полностью выделены из бюджета, но до детей доходила только часть - от 5 до 40 процентов. Остальная сумма, по версии обвинения, была похищена", - говорит судья СМУС Даурен Мадалиев.
В среднем на питание одного спортсмена в юношеском разряде в день из бюджета выделялось от одной до шести тысяч тенге. Обвиняемые не только покусились на эти средства, но и забирали себе львиную долю в течение 2019 года, считает следствие. Как кормили детей - непонятно. Есть предположение, что Кырыкбаев вряд ли действовал в одиночку. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его бывшие подчиненные: начальник отдела, главный бухгалтер, а также главный тренер.
Трое из подсудимых, включая Кырыкбаева, взяты под арест. По выдвинутым обвинениям всем четверым грозит от 15 до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.
Полата Кырыкбаев назначили руководителем управления физической культуры и спорта Туркестанской области в январе 2019 года. В 2020 году он уволился по собственному желанию. Судя по биографии, Кырыкбаев всю жизнь проработал в сфере спорта, начинал обычным тренером, несколько раз занимал высокие посты и даже побыл сельским акимом. Имеет престижные медали за вклад в развитие отечественного спорта.
https://baigenews.kz/news/voroval_u_detey-_-_eks-glavu_upravleniya_sporta_sudyat_v_turkestanskoy_oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате