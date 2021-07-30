Полицейские спасли ЛГБТ-активистов от разъяренной толпы в Караганде

Цитата: htmaker от

Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне. Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.

Люто плусую. Ведь террористические и антиправительственные движения запретили же. А эти активисты похуже будут. Они отравляют неокрепшие умы подростков.