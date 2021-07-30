Полицейские спасли ЛГБТ-активистов от разъяренной толпы в Караганде

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danilov 30 Июля 2021 в 10:47:53
На месте проведения тренинга у здания бизнес центра у дома по улице Абая, где они арендовали помещение, собрались возмущенные жители города. Они потребовали отмены намеченных мероприятий, - уточнили в ведомстве.
Происшествие вызвало резонанс.
Стражи порядка для не допущения обострения ситуации создали коридор, через который приезжих вывели из здания и сопроводили в безопасное место. В настоящее время активистки движения уехали из Карагандинской области. Необходимо отметить, на месте происшествия фактов нарушения общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, - заявили в пресс-службе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 30.07.2021 05:11:11
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.
Люто плусую. Ведь террористические и антиправительственные движения запретили же. А эти активисты похуже будут. Они отравляют неокрепшие умы подростков.
Цитата: Panasonic от 30.07.2021 05:15:13
Люто плусую. Ведь террористические и антиправительственные движения запретили же. А эти активисты похуже будут. Они отравляют неокрепшие умы подростков.
Цитата: htmaker от 30.07.2021 05:11:11
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.
Люто плусую. Ведь террористические и антиправительственные движения запретили же. А эти активисты похуже будут. Они отравляют неокрепшие умы подростков.
Тоже хотел написать подобный коммент. А потом подумал - переименовали в Караганде ул. Ленина в Абая, бульвар Мира - в Назарбаева...
Наверное, в таком случае заслужили приезд пид@р@сов...
Пастафариан 30.07.2021 в 12:55:05 # 782323