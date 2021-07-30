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Закона.Нет
Полицейские спасли ЛГБТ-активистов от разъяренной толпы в Караганде
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danilov 30 Июля 2021 в 10:47:53
В областной полиции объяснили, что 28 июля в Караганду для проведения тренингов прибыли активисты ЛГБТ-сообщества.



На месте проведения тренинга у здания бизнес центра у дома по улице Абая, где они арендовали помещение, собрались возмущенные жители города. Они потребовали отмены намеченных мероприятий, - уточнили в ведомстве.
Происшествие вызвало резонанс.

Стражи порядка для не допущения обострения ситуации создали коридор, через который приезжих вывели из здания и сопроводили в безопасное место. В настоящее время активистки движения уехали из Карагандинской области. Необходимо отметить, на месте происшествия фактов нарушения общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, - заявили в пресс-службе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 30.07.2021 в 11:02:45   # 782308
Вот че этим активистам не сидится? Перепихивались бы между собой в тенечке. Че тренинги проводить, пропагандировать? Сами провоцируют на агрессию в отношении к себе.
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  htmaker 30.07.2021 в 11:11:11   # 782309
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.
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  Panasonic 30.07.2021 в 11:15:13   # 782311
Цитата: htmaker от 30.07.2021 05:11:11
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.

Люто плусую. Ведь террористические и антиправительственные движения запретили же. А эти активисты похуже будут. Они отравляют неокрепшие умы подростков.
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  Hairless 30.07.2021 в 12:25:44   # 782316
Цитата: Panasonic от 30.07.2021 05:15:13
Цитата: htmaker от 30.07.2021 05:11:11
Если их деятельность приводит к таким протестам в обществе, почему бы просто не запретить это движение на государственном уровне.

Люто плусую. Ведь террористические и антиправительственные движения запретили же. А эти активисты похуже будут. Они отравляют неокрепшие умы подростков.


Тоже хотел написать подобный коммент. А потом подумал - переименовали в Караганде ул. Ленина в Абая, бульвар Мира - в Назарбаева...
Наверное, в таком случае заслужили приезд пид@р@сов...
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  Пастафариан 30.07.2021 в 12:55:05   # 782323
Вот же суки, не могут оставить в покои свои половые органы с отверстиями в своем теле, и страшно в главном что они всегда в поиске других, Боже мой какие они все-таки плохие люди
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  DuMoH 30.07.2021 в 14:21:18   # 782327
активисты лгбт это получается пропаганда лгбт, а это незаконно, зачем их защищают?
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