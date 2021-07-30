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Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
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danilov 30 Июля 2021 в 10:49:38
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.

Протокол был выписан компании Google за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлица – штраф в 6 миллионов рублей.

В 2020 году за аналогичное правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 миллиона рублей каждая.
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