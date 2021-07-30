Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июля 2021 в 10:49:38
Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был выписан компании Google за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлица – штраф в 6 миллионов рублей.
В 2020 году за аналогичное правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 миллиона рублей каждая.
Комментарии, по рейтингу, по дате