Восемь тоев за сутки остановили туркестанские полицейские

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danilov 04 Августа 2021 в 11:11:26
В Казыгуртском районе стражи порядка в течение суток выявили восемь заведений, которые проводили свадебные и семейные мероприятия, несмотря на карантинный режим. В каждом случае собирались от 50 до 150 местных жителей.
Представители мобильных групп остановили тои и провели разъяснительные беседы с присутствующими о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
В отношении организаторов торжеств и владельцев заведений участковые инспекторы собрали материалы и направили в Казыгурский районный отдел контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного решения о привлечении к административной ответственности.
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Пастафариан 04.08.2021 в 11:47:21 # 782599