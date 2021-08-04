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Восемь тоев за сутки остановили туркестанские полицейские
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danilov 04 Августа 2021 в 11:11:26
Восемь тоев за сутки остановили полицейские в одном из районов Туркестанской области, передает Polisia.kz.

В Казыгуртском районе стражи порядка в течение суток выявили восемь заведений, которые проводили свадебные и семейные мероприятия, несмотря на карантинный режим. В каждом случае собирались от 50 до 150 местных жителей.

Представители мобильных групп остановили тои и провели разъяснительные беседы с присутствующими о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В отношении организаторов торжеств и владельцев заведений участковые инспекторы собрали материалы и направили в Казыгурский районный отдел контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного решения о привлечении к административной ответственности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 04.08.2021 в 11:47:21   # 782599
А я насчитал девять
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