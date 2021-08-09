Казашка - лидер российской финансовой пирамиды Finiko, строит свой аэродром на 100 га земли

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danilov 09 Августа 2021 в 10:14:59
На первый взгляд, успешная женщина: ведет блог, учит казахов (и не только их) жизни, выступает на радио и по телевизору, растит детей и... строит собственный аэродром на 100 гектарах земли. И всё это на деньги финансовой пирамиды FINIKO.
Нет, это не материалы уголовного дела. Это всего лишь краткий конспект ее "успехов" за долгие месяцы, которые она без тени смущения привлекала народ в криптовалютную финансовую пирамиду FINIKO, выстроенную уроженцем Казани Кириллом Дорониным. Как она дошла до жизни такой? Давайте разбираться...
В прямом эфире, проведенном 8 июля 2021 года совместно Кириллом Дорониным г-жа Батыршина в лицо многотысячной аудитории призналась, что за то время, пока она занималась FINIKO, у нее многое изменилось в жизни. Действительно, просветительскую деятельность Батыршина ведет давно, но демонстрировать признаки роскоши она начала около года назад.
По собственному признанию Батыршиной, она исписала три листа своими достижениями, которые стали доступны благодаря FINIKO. Самой Батыршиной потребовалось более 10 минут, чтобы все их перечислить. Давайте посмотрим на этот впечатляющий список:
купила машину стоимостью 100 000 долларов США;
больше года оплачивает обучение в дорогих частных школах своим дочерям в США и в Чехии;
два раза в год устраивает им поездки в Россию и обратно бизнес-классом с проходом через ВИП-залы;
раз в два года устраивает совместные поездки за рубеж;
третью дочь обучает в частной школе в России;
приобрела недвижимость в Турции;
приобрела 100 гектаров земли в Казахстане;
начала строить "экосистему" на купленной земле;
постоянно отдыхает и встречается с партнерами, летает бизнес-классом, чтобы "повышать уровень нормы" (энергия денег: чем больше тратишь, тем больше получаешь);
сняла себе офис в центре города по высокой стоимости;
выпустила серию передач;
три месяца ведет свою передачу на радио, рассказывая всем о том, как быть счастливой и зарабатывать (рекламируя FINIKO, наверное);
смогла разместить свою статью в журнале FORBES Woman;
меняет гардероб и покупает дорогие аксессуары;
спонсирует и инвестирует в свои проекты, ведет клуб "ДАНА ОНЛАЙН" (в котором состоит 3000 человек), где учит людей, работая со своим мышлением, выходить на новый уровень нормы;
записала огромный ряд для запуска собственного мобильного приложения с траснформационными медитациями на английском языке, для этого нанимала американского писателя для перевода своих медитаций, которому платила в долларах США;
имеет индивидуального тренера и доктора;
содержит "профессиональную команду" из 14 человек, которым платит зарплату;
обучается у Аяза Шабутдинова;
приняла участие в международном конкурсе top-professional;
собирается купить самолет;
строит взлетно-посадочную полосу для самолета длиной 1 км;
купила мужу автодом, отправляет мужа на рыбалки и охоты.
Доходы от "бизнеса" FINIKO дали возможность Батыршиной приобрести всё это барахло и нарастить свою аудиторию до значительных размеров. Кстати, из милого разговора собеседников очевидно, что значительную часть своей аудитории она могла привлечь в финансовую пирамиду FINIKO.
Вот это списочек: мы понимаем... не каждый сетевичок может таким похвастаться. Тянет на несколько миллионов долларов США. Теперь понятно, куда ушли деньги из финансовой пирамиды FINIKO. Получается, что деньгами в том числе российских граждан, отмытыми через транзакционные механизмы финансовой пирамиды и цифровые финансовые активы Кирилла Доронина, Дана Батыршина заплатила за роскошную жизнь своей семьи и накупила много дорогостоящего имущества.
Мы поздравляем Кирилла! Уголовное дело FINIKO, возбужденное в России может стать международным. Если хотя бы часть того, что произнесла Дана в прямом эфире, действительно правда, то к ней должны появиться вопросы у российского следствия, а ее имущество и денежные счета могут быть изучены с самым пристальным вниманием в рамках полномочий, доступным российскому следствию по международным договорам.
Скорее всего, в выписках по счетам Даны и ее мужа обнаружатся значительные денежные поступления от партнеров из финансовой пирамиды FINIKO и с криптовалютных бирж. Эти транзакции будут связаны с операциями в блокчейне. Если в эти данные добавить информацию с серверов FINIKO, которые также могут попасть в руки следствия в рамках международного сотрудничества, может стать понятным, сколько людей пострадало от действий Даны Батыршиной и ее мужа, которые больше года живут на деньги из пирамиды. Напомним: под влиянием Даны в её клубе находится более 3 000 человек, сообщество управляется 14 профессиональными менеджерами, которые оплачиваются на деньги FINIKO.
Также в эфире спикеры обсуждают "нововведения" (под которыми они, видимо, имеют в виду задержки с выплатами, переход в выплатах на токен, увеличении комиссий и отказ от обязательств) и нелицеприятно отзываются о людях, испытывающих сложности с выплатами. Они говорили, что такие люди находятся под влиянием страхов, которые предлагается отпустить. Далее они коснулись отмену "программ" FINIKO.
Ближе к концу Доронин открыто говорит, что после настройки системы с FNK он собирается "включить интерес" людей к проекту. Доронин винит партнеров, вокруг которых собираются клиенты пирамиды FINIKO с "мышлением вкладчика". Батыршина спросила Доронина, есть ли у него ощущение, что он играет в интересную игру. Доронин ответил: "Конечно. Если бы я играл в деньги, до я давно бы насытился ... Со всеми моими увлечениями достаточно 2-3 миллионов (рублей) в месяц. Мне интересно 1 миллион пользователей, 10 миллионов пользователей моих систем".
Мы видим, что амбиции в построении систем по обиранию граждан разных стран и лишении их последних денег у Доронина нешуточные. Почему медлит следствие, которое уже больше полугода идет в Татарстане, не понятно. В июне ЦБ внес FINIKO в список организаций с признаками финансовых пирамид.
Если кого-то из читателей или их знакомых привлекли в FINIKO уговоры Даны Батыршиной из Казахстана или Кирилла Доронина из России,
По состоянию на 22 июля 2021 года Дана Батыршина удалила всю информацию, которая касается FINIKO из своего профиля в Instagram. Удалить-то удалила, а проводки по счетам и транзакции в крипте никто ей удалить не даст.
https://protivpiramid.ru/news/tpost/2rr1857kv1-kazashka-stroit-svoi-aerodrom-na-100ga-z