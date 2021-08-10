Комика Мирзализаде арестовали на десять суток

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danilov 10 Августа 2021 в 11:15:48
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что защита будет обжаловать решение в Мосгорсуде.
На заседании артист заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, но своей вины не признал.
В интернете разошлось видео, на котором Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Прокуратура открыла административное дело. Как настаивают в ведомстве, проведенное исследование показало, что высказывания комика содержат "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
Позднее Мирзализаде объяснял, что фрагмент вырвали из контекста юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег. Они считают, что высказывание было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.
https://ria.ru/20210809/komik-1745055246.html
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alpha_portal 10.08.2021 в 11:22:02 # 782769