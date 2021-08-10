 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Комика Мирзализаде арестовали на десять суток
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Августа 2021 в 11:15:48
Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде по делу о разжигании вражды, сообщила прокуратура.

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что защита будет обжаловать решение в Мосгорсуде.

На заседании артист заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, но своей вины не признал.

В интернете разошлось видео, на котором Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Прокуратура открыла административное дело. Как настаивают в ведомстве, проведенное исследование показало, что высказывания комика содержат "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

Позднее Мирзализаде объяснял, что фрагмент вырвали из контекста юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.

Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег. Они считают, что высказывание было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.

https://ria.ru/20210809/komik-1745055246.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 10.08.2021 в 11:22:02   # 782769
Кто это вобще
поощрить (2) | покарать
  гримм 10.08.2021 в 15:12:25   # 782771
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь