Крупнейшее хищение криптовалют — хакеры похитили $611 млн

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danilov 11 Августа 2021 в 09:06:32
Команда проекта призвала биржи заблокировать украденные средства.
Транснациональная блокчейн-платформа Poly Network подверглась во вторник взлому. Хакеры сумели вывести $611 млн в криптовалюте, что является крупнейшим в истории хищением цифровых активов.
Средства были переведены злоумышленниками на различные криптовалютные кошельки. Poly Network разместила адреса предполагаемых хакеров, призвав блокировать переводы токенов от таких отправителей.
«Мы призываем майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов. Мы предпримем юридические действия и настоятельно призываем хакеров вернуть активы», — заявили администраторы платформы.
Компания SlowMist, специализирующаяся на обеспечении безопасности систем на основе блокчейна, также опубликовала заявление через несколько часов после инцидента. Она идентифицировала электронную почту и IP-адрес устройства злоумышленника и работает над отслеживанием дополнительных идентификационных ключей.
Предыдущий антирекорд принадлежал японской бирже Coincheck, которая в 2018 году номинально потеряла свыше $500 млн в токенах NEM, таким образом превзойдя даже печально известный взлом Mt.Gox, пишет ttrcoin.
По предположению экспертов, причиной взлома стала проблема с криптографией — хакеры каким-то образом подделали подпись транзакции, чтобы украсть средства.
Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе. Не исключено, что среди взаимодействующих с Poly Network проектов, а таких десятки, обнаружатся новые жертвы.
Один из пользователей Twitter отправил транзакцию на один из адресов, содержащих украденные средства. В подписи он предупредил хакера о том, что находящиеся у него USDT внесены в черный список. В благодарность за помощь хакер отправил на его адрес $42 000 в ETH. Другие пользователи теперь тоже шлют ему транзакции с поздравлениями и даже рекомендациями по отмыванию денег.
Протокол Poly Network позволяет переводить токены между различными блокчейнами. Он разработан альянсом команд, стоящих за блокчейн-платформами Neo, Ontology и Switcheo.
По данным сервиса Atlas VPN, с 2012 по 2020 г. хакеры украли более $13,6 млрд в криптовалюте, совершив более 330 взломов бирж, кошельков для хранения цифровых активов и децентрализованных приложений.
https://twitter.com/PolyNetwork2/status/1425073987164381196
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